СМИ назвали сумму страховки потерянных при перевозке в Китай С-400

По данным «Фотнтанки», общая страховая сумма составила 19,9 млрд руб. При этом застрахован был не весь груз, а лишь одна партия из трех. Пока страховщик возместил госкомпании только 0,15% от всей суммы, пишет издание

Груз, включавший комплексы С-400 «Триумф», которые в декабре 2017 года направились из порта Усть-Луга в Китай, но по пути попали в шторм и оказались повреждены, был застрахован на сумму $346 млн (19,9 млрд руб. по курсу декабря 2017 года), узнала «Фонтанка».

При этом, как утверждает издание, застрахована была только одна партия груза из трех. В частности, по данным «Фонтанки», на борту сухогруза «Никифор Бегичев» находились еще две партии дополнительного груза, не включенные в страховку. На них были оформлены только коносаменты — они одновременно являются расписками в получении груза и товарно-транспортными накладными.

По данным «Фонтанки», договор на страхование груза был заключен 27 декабря 2017 года между «Рособоронэкспортом», который выступал грузоотправителем и фрахтователем, и «Независимой страховой группой» (НСГ). В перевозочных документах груз был обозначен как «специальное оборудование».

Оператором перевозки была петербургская компания «Балтик Транс-порт», с которой «Рособоронэкспорт заключил так называемый тайм-чартер — договор фрахтования судна на определенный срок. По условиям договора, заказчику было передано полностью все судно вместе с экипажем. «Рособоронэкспорт» использовал возможную вместимость «Никифора Бегичева» и догрузил его еще двумя партиями груза, утверждает «Фонтанка». Судно было передано «Рособоронэкспорт» 12 декабря 2017 года, 27 декабря на одну партию из трех был выписан страховой полис.