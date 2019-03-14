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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ назвали сумму страховки потерянных при перевозке в Китай С-400
По данным «Фотнтанки», общая страховая сумма составила 19,9 млрд руб. При этом застрахован был не весь груз, а лишь одна партия из трех. Пока страховщик возместил госкомпании только 0,15% от всей суммы, пишет издание

Груз, включавший комплексы С-400 «Триумф», которые в декабре 2017 года направились из порта Усть-Луга в Китай, но по пути попали в шторм и оказались повреждены, был застрахован на сумму $346 млн (19,9 млрд руб. по курсу декабря 2017 года), узнала «Фонтанка».

При этом, как утверждает издание, застрахована была только одна партия груза из трех. В частности, по данным «Фонтанки», на борту сухогруза «Никифор Бегичев» находились еще две партии дополнительного груза, не включенные в страховку. На них были оформлены только коносаменты — они одновременно являются расписками в получении груза и товарно-транспортными накладными.

Политика
«Триумф» попал в шторм: что случилось с ракетами С-400 для Китая

По данным «Фонтанки», договор на страхование груза был заключен 27 декабря 2017 года между «Рособоронэкспортом», который выступал грузоотправителем и фрахтователем, и «Независимой страховой группой» (НСГ). В перевозочных документах груз был обозначен как «специальное оборудование».

Оператором перевозки была петербургская компания «Балтик Транс-порт», с которой «Рособоронэкспорт заключил так называемый тайм-чартер — договор фрахтования судна на определенный срок. По условиям договора, заказчику было передано полностью все судно вместе с экипажем. «Рособоронэкспорт» использовал возможную вместимость «Никифора Бегичева» и догрузил его еще двумя партиями груза, утверждает «Фонтанка». Судно было передано «Рособоронэкспорт» 12 декабря 2017 года, 27 декабря на одну партию из трех был выписан страховой полис.

РБК отправил запрос в Независимую страховую группу. В «Ростехе» и Рособорнэкспорте (входит в состав «Ростеха») отказались от комментариев

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Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом ракет С-400 для Китая

По данным издания, НСГ выплатила «Рособоронэкспорту» страховое возмещение на 31,7 млн руб., что составляет около 0,15% от страховой суммы. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» подал два иска к «Балтик Транс-порту» о взыскании убытков, один на 10,51 млрд, второй — на 203,8 млн руб. Третий иск, как следует из картотеки Арбитражного суда Москвы, госкомпания подала к одному морскому агентству из Петербурга — ООО «Нева-Транспорт-Трейдинг», сумма исковых требований — 5,6 млрд руб.

В конце декабря 2017 года из порта Усть-Луга в Ленинградской области в Китай направилось судно с комплектующими для зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». В районе пролива Ла-Манш оно попало в сильный шторм. В условиях сильного ветра и качки удерживавшие оборудования крепления не выдержали, и часть оборудования оказалась сильно поврежденной. В итоге поврежденные штормом ракеты пришлось уничтожить, во исполнение контракта было решено изготовить новые ракеты.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Павел Казарновский
Теги: С-400, Китай, «Рособоронэкспорт», страховка
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