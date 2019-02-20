СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай

СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска «Рособоронэкспорта» против агентства «Балтик Транс-порт» на 11 млрд руб. По данным «Фонтанки», ответчик был оператором перевозки в Китай ракет С-400, которые были повреждены штормом

Зенитные управляемые ракеты систем С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Оператором кораблей, на которых перевозились изготовленные для Китая зенитно-ракетные комплексы С-400, было петербургское морское агентство «Балтик Транс-порт», сообщила «Фонтанка».

Против этой компании «Рособоронэкспорт» подал в суд два иска с общими требованиями около 11 млрд руб., следует из исков, опубликованных на сайте Арбитражного суда Москвы.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что попавшие в шторм ракеты для комплекса С-400, поставлявшиеся морским путем в Китай, пришлось ликвидировать, а для выполнения контрактных обязательств российская сторона изготовит новые.​

На сайте Арбитражного суда Москвы зарегистрированы два дела «Рособоронэкспорта» против «Балтик Транс-порт».

В первом речь идет о взыскании с «Балтик Транс-порт» убытков в размере $161,6 млн, а также фрахта в размере €1,79 млн (10,51 млрд и 133,8 млн руб. соответственно). Суд принял иск по этому делу к производству 18 января, а 12 февраля постановил, что дело будет рассматриваться в ходе закрытого судебного заседания.