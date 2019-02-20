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СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска «Рособоронэкспорта» против агентства «Балтик Транс-порт» на 11 млрд руб. По данным «Фонтанки», ответчик был оператором перевозки в Китай ракет С-400, которые были повреждены штормом
Зенитные управляемые ракеты систем С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Оператором кораблей, на которых перевозились изготовленные для Китая зенитно-ракетные комплексы С-400, было петербургское морское агентство «Балтик Транс-порт», сообщила «Фонтанка».

Против этой компании «Рособоронэкспорт» подал в суд два иска с общими требованиями около 11 млрд руб., следует из исков, опубликованных на сайте Арбитражного суда Москвы.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что попавшие в шторм ракеты для комплекса С-400, поставлявшиеся морским путем в Китай, пришлось ликвидировать, а для выполнения контрактных обязательств российская сторона изготовит новые.​

На сайте Арбитражного суда Москвы зарегистрированы два дела «Рособоронэкспорта» против «Балтик Транс-порт».

В первом речь идет о взыскании с «Балтик Транс-порт» убытков в размере $161,6 млн, а также фрахта в размере €1,79 млн (10,51 млрд и 133,8 млн руб. соответственно). Суд принял иск по этому делу к производству 18 января, а 12 февраля постановил, что дело будет рассматриваться в ходе закрытого судебного заседания.

Суд также определил, что в деле в качестве третьего лица, не заявлявшего самостоятельных требований, участвует страховая компания «Независимая страховая группа».

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5 февраля суд постановил принять второй иск «Рособоронэкспорта» против «Балтик Транс-порт» к производству. В нем речь идет о взыскании убытков на сумму $3,135 млн (более 205 млн руб.). При этом третьими сторонами в иске указаны «Независимая страховая группа» и концерн «Алмаз-Антей».

Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб.

По данным «Фонтанки», компания «Балтик Транс-порт» выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и «Никифор Бегичев». 3 января 2018-го «Никифор Бегичев» попал в шторм в проливе Ла-Манш, перевозимое оборудование получило повреждения, судно вернулось в порт отправления. В материале РБК также говорилось, что ракеты мог перевозить «Никифор Бегичев».

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«Триумф» попал в шторм: что случилось с ракетами С-400 для Китая

С декабря 2017 года совладельцами «Балтик Транс-порт», указывает «Фонтанка», в равных долях являются петербургские предприниматели Евгений Рогозин и Александр Малахов, он же занимает пост генерального директора. «На тот момент Малахов имел еще одну значимую должность — руководителя компании «Элади», принадлежащей кипрскому офшору «Холисбридж Холдингс». Эта компания указана в списке аффилированных лиц концерна «Калашников» и других дочерних структур госкорпорации. С поста гендиректора «Элади» Малахов снят на днях, 14 февраля», — пишет издание.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ЗРК С-400, Китай, Арбитражный суд
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