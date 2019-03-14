КПРФ решила передать депутатский мандат Алферова Грудинину

Геннадий Зюганов отметил, что решение о передаче мандата Грудинину члены центрального комитета партии приняли единогласно

Павел Грудинин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Бывший кандидат в президенты от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин получил освободившийся депутатский мандат Жореса Алферова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Такое решение было принято президиумом центрального комитета партии. Собеседники РБК в партии также называли среди возможных претендентов на мандат Вадима Кумина.

«По сути дела, единогласно наши товарищи сказали, что в этих условиях продолжить эти традиции... может Грудинин Павел Николаевич. Мы приняли решение, подготовим документы и сдадим их в ЦИК», — сказал лидер коммунистов.

Решение о передаче вакантного мандата должно быть принято до 20 марта, а конец недели Зюганов планирует провести в Крыму, отметил в беседе с РБК член президиума ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Поэтому, по словам коммуниста, в результате интенсивных консультаций по этому вопросу в начале недели было принято решение передать мандат Грудинину.

Грудинин остается беспартийным, как и его предшественник, однако войдет во фракцию КПРФ, добавил Новиков. На звонки РБК Грудинин не ответил.