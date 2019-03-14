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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ сообщили о требовании Швеции выслать российского дипломата
МИД Швеции потребовал выслать из страны российского дипломата, которого власти страны считают сотрудником спецслужб, пишут СМИ. По версии Стокгольма, он завербовал сотрудника IT-компании
Фото: Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

Российского посла вызвали в МИД Швеции и потребовали от него, чтобы один из дипломатов, которого Стокгольм считает сотрудником спецслужб, добровольно покинул страну, пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник.

Факт вызова посла в МИД подтвердил представитель министерства Патрик Нильссон. «Могу подтвердить, что мы вызывали посла из-за действий дипломата», — сказал он.

В конце февраля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила об аресте сотрудника одной из IT-компаний, подозреваемого в незаконной передаче информации. По данным силовиком, он был завербован сотрудником российских спецслужб, который действовал под дипломатическим прикрытием.

В СЭПО заявили, что разведслужбы иностранных государств проявляют интерес к разработкам шведской IT-индустрии. Глава ведомства Даниэль Стенлинг отметил, что несмотря на активизацию кибершпионажа, информацию продолжают собирать и «традиционным путем».

В 2015-м главный аналитик шведской контрразведки Вильгельма Унге заявил, что треть дипломатов из посольства России являются шпионами.

Спустя год СЭПО отчиталась о по меньшей мере 10 шпионах среди работающих в стране российских дипломатов. В своем докладе ведомство утверждало, что помимо сотрудников дипмиссий разведчики выдают себя за бизнесменов или работников авиакомпаний. Тогда СЭПО назвало «русских шпионов» главной угрозой для Швеции, следом за российской разведкой шли ведомства из Ирана и Китая.

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