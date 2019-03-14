СМИ сообщили о требовании Швеции выслать российского дипломата

МИД Швеции потребовал выслать из страны российского дипломата, которого власти страны считают сотрудником спецслужб, пишут СМИ. По версии Стокгольма, он завербовал сотрудника IT-компании

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Российского посла вызвали в МИД Швеции и потребовали от него, чтобы один из дипломатов, которого Стокгольм считает сотрудником спецслужб, добровольно покинул страну, пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник.

Факт вызова посла в МИД подтвердил представитель министерства Патрик Нильссон. «Могу подтвердить, что мы вызывали посла из-за действий дипломата», — сказал он.

В конце февраля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила об аресте сотрудника одной из IT-компаний, подозреваемого в незаконной передаче информации. По данным силовиком, он был завербован сотрудником российских спецслужб, который действовал под дипломатическим прикрытием.

В СЭПО заявили, что разведслужбы иностранных государств проявляют интерес к разработкам шведской IT-индустрии. Глава ведомства Даниэль Стенлинг отметил, что несмотря на активизацию кибершпионажа, информацию продолжают собирать и «традиционным путем».

В 2015-м главный аналитик шведской контрразведки Вильгельма Унге заявил, что треть дипломатов из посольства России являются шпионами.