Контракт по тяжелому вертолету AHL подпишут в ходе визита Путина в Китай

«Но китайцы снова отложили подписание, сказав, что хотят только первых лиц, так как это знаковый проект в истории современного Китая», — пояснил высокопоставленный источник РБК в российском ОПК.

В качестве официальной причины переноса подписания гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский ранее называл до сих пор не урегулированные «вопросы финансового и организационного характера».

Какие узлы AHL будут российскими

В 2017 году директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов рассказывал, что соглашение по AHL предполагает «технологическое партнерство», а не создание совместного предприятия. По его словам, непосредственно организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок, будет заниматься китайская сторона. Со стороны «Вертолетов России» предполагаются «инвестиции в качестве технологий», а также разработка технического предложения и поставка отдельных систем, которые не производятся в Китае.

По словам знакомого с переговорами источника РБК, вертолет появится «не раньше чем через лет семь» с момента подписания контракта. «Российская сторона делает редуктор, рулевой винт и трансмиссионную систему», — уточнил он.

В пресс-службе «Вертолетов России» РБК подтвердили, что в проекте AHL компания выступает подрядчиком по разработке ряда систем и агрегатов вертолета, «выполняя работы на коммерческой основе». По оценкам российской компании, путь от начала разработки до получения сертификата типа займет не менее десяти лет.

Какими будут основные характеристики AHL Предполагается, что взлетный вес машины составит 38,5 т, максимальная нагрузка — 14 т. Вертолет сможет развивать скорость до 300 км/ч, дальность полета составит 630 км, а практический потолок — 5,7 тыс. м. По своим техническим характеристикам AHL будет конкурировать с Ми-26 и американским Sikorsky CH-53, грузоподъемность которого составляет около 14 т (без учета внешней подвески), крейсерская скорость — около 300 км/ч, дальность полета — до 1 тыс. км.

Как правило, тяжелые вертолеты востребованы госзаказчками, прежде всего силовыми структурами и Вооруженными силами, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Так, несколько десятков Ми-26 используется Воздушно-космическими силами, ФСБ, Росгвардией и МЧС.

Сколько будет стоить AHL

В начале марта этого года китайский информационный портал Sina сообщил, что Пекин планирует произвести по меньшей мере 200 вертолетов AHL. Как заявил главный конструктор Китайского вертолетного института научных исследований и разработок (China Helicopter Research and Development Institute, CHRDI, также известен как институт №602) У Симин, массовое производство планируется начать к 2032 году.

Цена основного конкурента AHL — американского Sikorsky CH-53 в 2013 году составляла около $24,4 млн. Обладающий же рекордной грузоподъемностью Ми-26, который может нести полезную нагрузку весом до 20 т, стоит примерно $20 млн, по данным на 2012 год.

«Такие вертолеты покупаются фактически штучно, что делает машину неизбежно дорогой и специфичной», — говорит Пантелеев. При этом, как отмечает эксперт, традиционно техника, которую предлагают китайские авиапроизводители, находится в значительно более низкой ценовой категории, чем американские или европейские аналоги.

«Даже когда речь идет о высокотехнологичной продукции, где много не сэкономишь, китайские производители все равно будут сохранять ценовое преимущество. Это принципиальный вопрос для вхождения на рынок», — подытожил собеседник РБК. Если речь пойдет о производстве и обслуживании порядка 200 вертолетов, это может принести китайской компании обороты в миллиарды долларов, констатировал эксперт.

Чей двигатель получит AHL

Вопрос относительно силовой установки для вертолета еще окончательно не решен, уверяет источник РБК, знакомый с ходом переговоров по проекту. Вертолет может использовать два вида двигателей — российский ПД-12В (разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация, ОДК) и украинский на основе Д-136 производства компании «Мотор Сич»​. Двигателем Д-136 оснащаются сейчас Ми-26. В 2018 году контрольный пакет акций «Мотор Сич»​ выкупили китайские инвесторы, однако Служба безопасности Украины (СБУ) назвала их аффилированными с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и возбудила уголовное производство о диверсии, в рамках которого суд наложил арест на проданные акции.

Другой собеседник РБК уточнил, что ОДК готова участвовать в проекте со своими двигателями, однако решение остается за китайской стороной, а «у них украинский мотор пока в приоритете, так как российский двигатель еще не готов и его перспективы неоднозначны».

​В пресс-службе «Мотор Сич» от комментариев отказались. В пресс-службе ОДК сообщили, что компания готова рассмотреть варианты сотрудничества по созданию двигателя для данного проекта.

РБК также направил запрос в корпорацию AVIC.

Что такое «Мотор Сич» Запорожское предприятие «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей, объединяет ряд заводов и выпускает 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов, которые эксплуатируются в более чем ста странах мира, уточняется на официальном сайте компании. До присоединения Крыма к России «Мотор Сич» был основным поставщиком двигателей для всех типов вертолетов российского производства, грузовых и пассажирских самолетов марки Ан, а также для российских стратегических крылатых ракет. После обострения российско-украинских отношений и начала вооруженного конфликта в Донбассе Киев разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой; на поставки продукции «Мотор Сич» в Россию были наложены ограничения.​

Есть ли у AHL перспективы на российском рынке

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс смог избавиться от зависимости от поставок продукции с Украины в сфере двигателестроения. Он отметил, что завод Климова и ОДК полностью решили эти проблемы и «уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства».

Однако Россия до сих пор не смогла заменить украинские двигатели Д-136 для Ми-26. Предполагается, что украинскую силовую установку заменит ПД-12В, который пока находится на стадии опытно-конструкторских работ. В интервью РБК Сердюков говорил, что испытание первого опытного образца силовой установки запланировано на 2020-й, а начало серийного производства — до конца 2025 года.

AHL будет «сосуществовать» с Ми-26, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт Василий Кашин. «Думаю, что китайцы рассматривают AHL как массовый тяжелый вертолет и для армии, и для гражданского бизнеса, оставив для Ми-26 роль специализированных машин для перевозки уникальных грузов и монтажных работ. Ми-26 имеет совсем другую грузоподъемность, у него она значительно больше», — говорит эксперт.

По мнению Кашина, несмотря на то что AHL — совместный проект, у России полного контроля над его производством не будет и российские военные к использованию этого вертолета «будут относиться скептически и стремиться продолжать эксплуатировать улучшенные версии Ми-26». «Ми-26 уже присутствуют у нас в значительном количестве, под них есть система подготовки кадров и материально-техническое обеспечение. Менять это никто не захочет. Думаю, что в российских ВС Ми-26 будет оставаться до тех пор, пока можно его модернизировать, а когда наступит предел, то попытаются сделать полностью локализованную версию AHL», — говорит эксперт.