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Сердюков рассказал о судьбе контракта с Китаем по вертолету AHL
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Сердюков рассказал о судьбе контракта с Китаем по вертолету AHL
Политика, 12:21
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Сердюков рассказал о судьбе контракта с Китаем по вертолету AHL
Сердюков назвал новые сроки контракта с Китаем по тяжелому вертолету, подписание которого было анонсировано правительством 7 ноября. Стороны не договорились о передаче российских технологий, объясняет источник РБК
Анатолий Сердюков (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Когда Россия и Китай подпишут контракт

Россия и Китай подпишут контракт по созданию тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lift) до конца 2018 года, заявил РБК индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков во время своего визита на международный авиакосмический салон в китайском Чжухае.

За четыре года по проекту AHL было проведено 24 раунда контрактных переговоров, по итогам которых стороны подписали все тексты субконтрактов по техпроекту, разработке трансмиссии, рулевого винта, противообледенительной системы, подтверждению межремонтного ресурса, а также технические приложения к ним. В ходе переговоров в сентябре этого года в Куньмине «Вертолеты России» и Avicopter договорились в кратчайшие сроки согласовать оставшиеся нерешенные вопросы, подчеркнул Сердюков.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько заявлял, что контракт будет подписан 7 ноября. Он анонсировал подписание генконтракта в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Межправительственное соглашение о создании AHL было подписано еще в 2016 году в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Объем инвестиций России и Китая в проект и его стоимость не раскрывались.

Кто и где будет производить вертолет

Головной разработчик AHL — китайская компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC). «Вертолеты России» отвечают за разработку технического предложения на вертолет, трансмиссии, рулевого винта и элементов противообледенительной системы. Двигатель для AHL производит украинская компания «Мотор Сич» на базе Д-136 для крупнейшего в мире серийного вертолета — российского Ми-26.

«Вертолет будет производиться в Китае. Поскольку китайская сторона является головным разработчиком проекта и полностью его финансирует, в их компетенции находится поиск площадки для сборочного производства. Определенно, оно будет организовано на территории КНР», — уточнил Сердюков.

Украинское предприятие, по его словам, также продолжит участие в проекте. «Насколько мне известно, китайскую сторону устраивают двигатели, которые предлагает «Мотор Сич», и искать им альтернативу пока не планируется. В качестве альтернативы мы будем готовы предложить турбовальный двигатель собственной разработки. В частности, это может быть ПД-12В, который Объединенная двигателестроительная корпорация создает на базе газогенератора ПД-14».

Глава авиакластера «Ростеха» также уточнил, что по условиям межправительственного соглашения по проекту полномочиями по сертификации, продвижению и поставкам AHL наделили китайскую сторону.

«Поэтому определять производственные планы, а также географию поставок будут они. Определенно, первыми заказчиками вертолета станут национальные перевозчики и госструктуры. Поскольку воздушные суда такого типа востребованы в Китае, этот рынок будет приоритетным, однако в дальнейшем не исключены поставки за рубеж», — рассказал Сердюков.

Макет тяжелого вертолета нового поколения AHL   (Фото: mil.huanqiu.com)

Почему отложили подписание контракта

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский во время пресс-конференции 6 ноября в Чжухае, отвечая на вопрос РБК о перспективах контракта по AHL, рассказал, что между сторонами остались неурегулированными «вопросы финансового и организационного характера». Более подробно Богинский комментировать отказался, сославшись на обязательства сторон в рамках продолжающихся переговоров, однако подчеркнул, что техническая сторона контракта полностью согласована.

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, настаивает, что еще не все технические параметры AHL согласованы сторонами, основной предмет дискуссий заключается в требовании китайской стороны о передаче ей российских технологий. «Чего мы, конечно, делать не будем», — подчеркнул собеседник.

Как Украина участвует в проекте

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, обратил внимание, что на стенде «Мотор Сич» в Чжухае в отличие от предыдущей выставки представляли почти исключительно китайские специалисты. В мае президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказывал, что из-за санкций, введенных Украиной в отношении России, объемы производства предприятия упали на 40%, а его ключевым партнером стал Китай.

В сентябре 2017 года после продажи акций компании инвесторам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «подготовка к диверсии». По версии спецслужбы, иностранный инвестор в результате сделок с «Мотор Сич» получил контрольный пакет акций стратегического предприятия. 23 апреля сотрудники СБУ пришли с обыском в офис компании «Мотор Сич».

В интервью РБК Богуслаев не стал комментировать продажу акций китайским инвесторам, но опроверг перенос производства из Запорожья в Китай. «Сегодня на заводе у нас присутствуют всего 26 китайцев. Они пытаются изучать двигатель МС-500, он их очень интересует. Для китайцев модификация двигателя называется МС-500В-02С, — рассказывал Богуслаев. — Речь идет о рынке Китая. Завод строим не мы, а китайцы. Сейчас они хотят купить стенды под этот двигатель МС-500В-02​C. Они строят самолеты для других компаний. Под эти самолеты хотят собирать двигатели».

Что такое AHL и зачем он нужен

Предполагается, что взлетный вес машины составит 38,5 т, максимальная нагрузка — 14 т. Планируется, что вертолет сможет развивать скорость до 300 км/ч, дальность полета составит 630 км, а практический потолок — 5,7 тыс. м.

Сейчас на украинском Д-136 летает Ми-26 — самый грузоподъемный вертолет в мире, главным эксплуатантом и производителем которого является Россия. Несколько десятков Ми-26 есть на балансе ВКС, ФСБ, Росгвардии и МЧС. Пока альтернативы этому двигателю нет ни на Западе, ни в Китае, ни в России. В Объединенной двигателестроительной корпорации планируют заменить украинский двигатель на Ми-26 российским аналогом ПД-12В к 2023 году.

11,4 тыс. лошадиных сил Д-136 позволяют Ми-26 подниматься в воздух с максимальной взлетной массой 56 т, включая до 20 т груза в транспортной кабине и столько же на внешней подвеске. «Летающая корова», как иногда называют Ми-26, способна развивать скорость до 270 км/ч, летать на расстояние до 800 км и имеет практический потолок до 4,6 тыс. м (зависать в статическом положении машина может на высоте до 1,5 км).

Китайский вертолет будет быстрее, но с меньшими объемом грузовой кабины, дальностью и грузоподъемностью. AHL будет конкурировать с американским Sikorsky CH-53E Super Stallion с похожими характеристиками.

Как рассказывал в 2017 году директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов, соглашение предполагает, что холдинг «Вертолеты России» инвестирует в проект технологии, а также разработает техническое предложение и поставит отдельные системы новой машины, которые не производятся в Китае, на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

По словам Кладова, речь идет не о совместном предприятии, а о «технологическом партнерстве». При этом российские специалисты также будут участвовать в испытаниях и сертификации вертолета.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Ростех» , Вертолет , Китай , «Вертолеты России» , Ми-26 , «Мотор Сич» , Анатолий Сердюков ...
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