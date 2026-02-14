Глава ЕК рассказала, как «шоковая терапия» помогла Европе пробудиться

Долгое время безопасность не всегда рассматривалась как первостепенная обязанность Европы, но «ситуация коренным образом изменилась», хотя это и потребовало «некоторой шоковой терапии», заявила фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Европе потребовалась «шоковая терапия» в сфере безопасности, чтобы пробудиться, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Европа должна стать более независимой «во всех аспектах, влияющих на безопасность и процветание», иного выбора у нее нет, убеждена фон дер Ляйен. Она пояснила, что речь идет об экономике, торговле, обороне, энергетике, сырье и цифровых технологиях.

«Некоторые могут сказать, что слово «независимость» противоречит нашим трансатлантическим связям. Но верно обратное. И мы только что услышали это от государственного секретаря [США Марко] Рубио. Независимая Европа — это сильная Европа. А сильная Европа способствует укреплению трансатлантического альянса», — сказала она.

По ее словам, долгое время безопасность не всегда рассматривалась как первостепенная обязанность Европы, но «ситуация коренным образом изменилась».

«Конечно, это потребовало некоторой шоковой терапии, и были пересечены некоторые границы, которые уже невозможно восстановить», — отметила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен уточнила, что расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до 2022 года. В рамках программы SAFE страны инвестируют в необходимые вооружения — от противовоздушной и противоракетной обороны до беспилотных летательных аппаратов.

Европе требуется новая стратегии безопасности, уверен фон дер Ляйен. «Нам нужна новая доктрина с простой целью — обеспечить, чтобы Европа могла защищать свою территорию, экономику, демократию и образ жизни в любое время. Потому что в этом в конечном счете и заключается истинный смысл независимости», — подчеркнула она.

Опыт Украины показал, что сила и сдерживание зависят от промышленного потенциала, отметила глава ЕК. «Как говорят на Украине: «Ты изменишься или умрешь». Мы тоже должны принять эту мантру», — считает фон дер Лейен.

По ее словам, Европе, в частности, нужно «разрушить жесткий барьер между гражданским и оборонным секторами». «Европа является ведущей державой в автомобилестроении, аэрокосмической отрасли и машиностроении. Мы не должны рассматривать эти отрасли исключительно как коммерческие», — добавила она.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте констатировал «сдвиг в мышлении» Европы, которая теперь «берет на себя более значимую роль» в альянсе. По его словам, США долгое время жаловались на то, что Европа тратит недостаточно средств на оборону, но ситуация изменилась после саммита в Гааге. В июне прошлого года страны НАТО договорились увеличить траты на оборонные нужды до 5% ВВП к 2035 году, на чем не раз настаивал американский президент Дональд Трамп.