Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы

Генсек НАТО Рютте: в Европе произошел сдвиг в мышлении в вопросах обороны
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США долгое время жаловались на то, что Европа тратит недостаточно средств на оборону, теперь она «берет на себя более значимую роль в НАТО», заявил генсек
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Европе активизируется в вопросах обороны и «берет на себя более значимую роль в НАТО», заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Его слова приводит The Guardian.

«США годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы тратим недостаточно средств на оборону. Ситуация изменилась после саммита в Гааге. Сдвиг в мышлении состоит в том, что вчера мы все почувствовали явное единство взглядов и общего видения», — сказал он.

Накануне после встречи министров обороны стран альянса Рютте высоко оценил прогресс, достигнутый странами-союзниками в доведении трат на оборону до 5% ВВП.

«Обязательство [по увеличению расходов до 5%] было принято в июне, и есть свидетельства прогресса в выполнении этого обязательства. Но сегодня мы также увидели свидетельства чего-то еще — реального сдвига в мышлении, единства видения», — отметил он.

Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Увеличение расходов на оборону европейскими странами было одним из главных требований президента США Дональда Трампа. По итогам саммита в Гааге в июне прошлого года страны НАТО договорились увеличить траты на оборонные нужды до 5% ВВП к 2035 году.

В декабре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что США потребовали от Европы до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам блока, включая производство ракет и сбор разведданных. В случае нарушения дедлайна Вашингтон пригрозил сократить свое участие в некоторых оборонных механизмах НАТО. Если ж европейские страны выполнят требование, это кардинально изменит принцип взаимодействия Соединенных Штатов с ключевыми союзниками, отмечало агентство.

Европа «медленно убивает себя», инвестируя в зеленую энергетику, проводя «безрассудную миграционную политику» и не вкладывая средства в вооруженные силы, считают в Белом доме.

По данным Financial Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля, собирается предложить западным странам многонациональную оборонную инициативу, включающую курирование совместных закупок вооружений и снижение затрат на перевооружение.

Елена Чернышова
Марк Рютте Европа НАТО оборона
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
