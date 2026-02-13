Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы
Европе активизируется в вопросах обороны и «берет на себя более значимую роль в НАТО», заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Его слова приводит The Guardian.
«США годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы тратим недостаточно средств на оборону. Ситуация изменилась после саммита в Гааге. Сдвиг в мышлении состоит в том, что вчера мы все почувствовали явное единство взглядов и общего видения», — сказал он.
Накануне после встречи министров обороны стран альянса Рютте высоко оценил прогресс, достигнутый странами-союзниками в доведении трат на оборону до 5% ВВП.
«Обязательство [по увеличению расходов до 5%] было принято в июне, и есть свидетельства прогресса в выполнении этого обязательства. Но сегодня мы также увидели свидетельства чего-то еще — реального сдвига в мышлении, единства видения», — отметил он.
Увеличение расходов на оборону европейскими странами было одним из главных требований президента США Дональда Трампа. По итогам саммита в Гааге в июне прошлого года страны НАТО договорились увеличить траты на оборонные нужды до 5% ВВП к 2035 году.
В декабре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что США потребовали от Европы до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам блока, включая производство ракет и сбор разведданных. В случае нарушения дедлайна Вашингтон пригрозил сократить свое участие в некоторых оборонных механизмах НАТО. Если ж европейские страны выполнят требование, это кардинально изменит принцип взаимодействия Соединенных Штатов с ключевыми союзниками, отмечало агентство.
Европа «медленно убивает себя», инвестируя в зеленую энергетику, проводя «безрассудную миграционную политику» и не вкладывая средства в вооруженные силы, считают в Белом доме.
По данным Financial Times, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля, собирается предложить западным странам многонациональную оборонную инициативу, включающую курирование совместных закупок вооружений и снижение затрат на перевооружение.
