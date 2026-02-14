США сообщили о новом ударе по судну в Карибском море
США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по мнению Вашингтона, использовали для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил Штатов в X.
В ходе атаки погибли три человека.
«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в Карибском регионе и было вовлечено в операции по торговле наркотиками», — сказано в публикации.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»