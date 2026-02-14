 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США сообщили о новом ударе по судну в Карибском море

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по мнению Вашингтона, использовали для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил Штатов в X.

В ходе атаки погибли три человека.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в Карибском регионе и было вовлечено в операции по торговле наркотиками», — сказано в публикации.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Романов Илья
Армия США судно Карибское море наркоторговля
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Почти 100 домов остаются без отопления после аварии в Бодайбо Общество, 06:59
США сообщили о новом ударе по судну в Карибском море Политика, 06:47
Песков назвал 2014 год началом новой эпохи Политика, 06:24
Как выглядела закончившаяся эпоха «щедрого кешбэка» в России. Инфографика Финансы, 06:03
Россияне рассказали, коробки от вещей каких марок никогда не выкинут Общество, 06:01
Зеленский рассказал о сигналах от США о необходимости уступок Политика, 05:46
Арестована экс-директор по закупкам концерна «Калашников» Гращенкова Общество, 05:16
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Хабаровском крае при пожаре погибли мать и четыре ребенка Общество, 05:06
Дарья Жукова рассказала о затворничестве и погружении в соцсети Общество, 05:01
Аналитики назвали страны с самым доступным «блинным туризмом» Общество, 05:01
Грузия заявила, что не планирует восстанавливать ж/д сообщение с Россией Политика, 04:33
СК выдвинул обвинения отцу трех детей, погибших при пожаре в Приморье Общество, 04:10
Рябков рассказал, есть у БРИКС планы по трансформации в военный союз Политика, 03:41
Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве Политика, 03:24