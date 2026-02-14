США сообщили о новом ударе по судну в Карибском море

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по мнению Вашингтона, использовали для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил Штатов в X.

В ходе атаки погибли три человека.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в Карибском регионе и было вовлечено в операции по торговле наркотиками», — сказано в публикации.

