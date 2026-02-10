Как США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео

Появилось видео удара США по судну наркоторговцев в Тихом океане

Соединенные Штаты нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, объявив объект собственностью наркоторговцев. В результате двое погибли, еще один выжил. Об этом сообщило американское южное командование в соцсети X.

По данным штаба, судно принадлежало организациям, признанным в США террористическими, и двигалось по известным маршрутам наркотрафика. Кинетический удар санкционировал командующий генерал Фрэнсис Донован.

С августа 2025 года, когда президент Трамп подписал директиву о применении войск против наркокартелей, американские военные регулярно атакуют подобные суда в регионе. Так, 6 февраля в Тихом океане также погибли двое.