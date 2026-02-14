Трамп назвал смену власти в Иране «лучшим исходом»

Смена власти в Иране была бы наилучшим развитием событий, считает президент США Дональд Трамп.

«Похоже, это было бы лучшим из возможных исходов. Уже 47 лет они говорят, говорят и говорят. Тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят. <...> Это продолжается уже долгое время, так что посмотрим, что будет дальше», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, хочет ли смены власти в Иране.

Также Трамп заявил, что США отправят на Ближний Восток еще один авианосец.

Материал дополняется