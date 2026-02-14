 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп назвал смену власти в Иране «лучшим исходом»

Смена власти в Иране была бы наилучшим развитием событий, считает президент США Дональд Трамп.

«Похоже, это было бы лучшим из возможных исходов. Уже 47 лет они говорят, говорят и говорят. Тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят. <...> Это продолжается уже долгое время, так что посмотрим, что будет дальше», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, хочет ли смены власти в Иране.

Также Трамп заявил, что США отправят на Ближний Восток еще один авианосец.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Романов Илья
Иран США Дональд Трамп
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Reuters узнал о подготовке армии США к затяжной операции против Ирана Политика, 02:35
Стубб считает, что Россия потерпела «стратегическую неудачу» на Украине Политика, 02:26
Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении Политика, 02:09
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти Политика, 02:00
Малинин без медали, Гуменник в топ-6. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:44
Гонконгский грипп доминирует среди циркулирующих в России вирусов Общество, 01:40
Фигурист Шайдоров принес Казахстану первое за 32 года золото на зимних ОИ Спорт, 01:34
Трамп назвал смену власти в Иране «лучшим исходом» Политика, 01:31
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 01:21
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Bloomberg узнал об обсуждении Европой захвата танкеров «теневого флота» Политика, 01:14
Аэропорты Внуково, Шереметьево и Калуги возобновили полеты Мнение, 01:06
Малинин в шнурках Овечкина сенсационно проиграл Олимпиаду Спорт, 01:02
Ученик Урманова из Казахстана сенсационно выиграл Олимпиаду Спорт, 01:00