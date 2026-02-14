Трамп назвал смену власти в Иране «лучшим исходом»
Смена власти в Иране была бы наилучшим развитием событий, считает президент США Дональд Трамп.
«Похоже, это было бы лучшим из возможных исходов. Уже 47 лет они говорят, говорят и говорят. Тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят. <...> Это продолжается уже долгое время, так что посмотрим, что будет дальше», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, хочет ли смены власти в Иране.
Также Трамп заявил, что США отправят на Ближний Восток еще один авианосец.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»