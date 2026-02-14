Рубио встретится с Зеленским в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене в субботу, 14 февраля, сообщила в X журналист Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на украинских чиновников. Встреча должна пройти около 17.00 по местному времени (19.00 мск).

Информацию о встрече также приводит в X журналист CNN Дженнифер Ханслер со ссылкой на американского чиновника.

С 13 по 15 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности.

О возможной встрече ранее накануне сообщил и сам Рубио.

«Я думаю, он [Зеленский] планировал быть там, и есть шанс увидеть его. Я думаю, что это входит в мое расписание. <...> я уверен, что мы встретимся», — сказал он.

