Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио встретится с Зеленским в Мюнхене

Сюжет
Военная операция на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене в субботу, 14 февраля, сообщила в X журналист Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на украинских чиновников. Встреча должна пройти около 17.00 по местному времени (19.00 мск).

Информацию о встрече также приводит в X журналист CNN Дженнифер Ханслер со ссылкой на американского чиновника.

С 13 по 15 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности.

Трамп заявил, что Зеленскому пора начать действовать по мирной сделке
Политика
Дональд Трамп

О возможной встрече ранее накануне сообщил и сам Рубио.

«Я думаю, он [Зеленский] планировал быть там, и есть шанс увидеть его. Я думаю, что это входит в мое расписание. <...> я уверен, что мы встретимся», — сказал он.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский Марко Рубио Мюнхенская конференция по безопасности Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
