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Военная операция на Украине ,  
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Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Съемочная группа попала под атаку дрона в Черкасской Конопельке. Ранен оператор, его состояние оценивается как удовлетворительное, мужчину отправят на лечение в Москву, рассказал Хинштейн
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области, ранен оператор Юрий Шолмов, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Раненого мужчину оставили в Курскую областную клиническую больницу. «После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное. Предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он призвал журналистов «соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности».

Черкасская Конопелька расположена к юго-востоку от Суджи. Минобороны на прошлой неделе не раз отчитывалось об отражении попыток контрнаступления украинских сил в этом направлении.

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Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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