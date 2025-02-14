Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в Курской области
Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области, ранен оператор Юрий Шолмов, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Раненого мужчину оставили в Курскую областную клиническую больницу. «После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву. Общее состояние больного оценивается как удовлетворительное. Предположительно, у пострадавшего оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Он призвал журналистов «соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности».
Черкасская Конопелька расположена к юго-востоку от Суджи. Минобороны на прошлой неделе не раз отчитывалось об отражении попыток контрнаступления украинских сил в этом направлении.
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