В Филадельфии после падения небольшого самолета загорелись дома

Самолет рухнул на северо-востоке города, началась серия пожаров

На северо-востоке Филадельфии рухнул небольшой самолет, на борту которого были два человека, сообщает CBS со ссылкой на полицию.

В результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения. О судьбе людей на борту самолета не сообщается.

Что стало причиной крушения, пока не известно.

Fox29 со ссылкой на очевидцев пишет, что после падения самолета загорелось несколько автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.

Поздно вечером 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США. Среди пассажиров были также чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. В вертолете были трое военных. Президент США Дональд Трамп говорил, что никто не выжил.