В Филадельфии после падения небольшого самолета загорелись дома
На северо-востоке Филадельфии рухнул небольшой самолет, на борту которого были два человека, сообщает CBS со ссылкой на полицию.
В результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения. О судьбе людей на борту самолета не сообщается.
Что стало причиной крушения, пока не известно.
Fox29 со ссылкой на очевидцев пишет, что после падения самолета загорелось несколько автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.
Поздно вечером 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США. Среди пассажиров были также чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. В вертолете были трое военных. Президент США Дональд Трамп говорил, что никто не выжил.
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