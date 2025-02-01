 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

В Филадельфии после падения небольшого самолета загорелись дома

Самолет рухнул на северо-востоке города, началась серия пожаров

На северо-востоке Филадельфии рухнул небольшой самолет, на борту которого были два человека, сообщает CBS со ссылкой на полицию.

В результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения. О судьбе людей на борту самолета не сообщается.

Что стало причиной крушения, пока не известно.

На борту рухнувшего в США самолета были трое граждан России
Общество
Фото:Win McNamee / Getty Images

Fox29 со ссылкой на очевидцев пишет, что после падения самолета загорелось несколько автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.

Поздно вечером 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США. Среди пассажиров были также чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. В вертолете были трое военных. Президент США Дональд Трамп говорил, что никто не выжил.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Что будет с биткоином в ближайшие месяцы
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Филадельфия США авиакатастрофа самолет


 

Материалы по теме
Следователи извлекли самописцы из разбившихся в США самолета и вертолета
Общество
На борту рухнувшего в США самолета были трое граждан России
Общество
Все самолеты из Бельгии направили за рубеж из-за сбоя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В США официально подтвердили гибель трех россиян в авиакатастрофеОбщество, 03:21
В Филадельфии после падения небольшого самолета загорелись домаОбщество, 03:13
Эксперты рассказали, где в России оставляют самые высокие чаевыеОбщество, 03:00
Следователи извлекли самописцы из разбившихся в США самолета и вертолетаОбщество, 02:54
Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за «ужасного отношения» к СШАПолитика, 02:38
Начался эксперимент по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХЭкономика, 02:16
Завод «СИБУР-Кстово» приостановил отгрузку продукции после атаки БПЛАПолитика, 02:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Российские власти сообщили о первом штрафе за «пропаганду чайлдфри»Общество, 01:52
The Times узнала, что Европа попросила США «прикрыть» миссию на УкраинеПолитика, 01:50
Мадуро принял в Каракасе посланника Трампа Ричарда ГренеллаПолитика, 01:25
В Россию из Сирии вернулись еще шесть семей с детьмиОбщество, 00:58
Трамп анонсировал «что-то значительное» после разговора с ПутинымПолитика, 00:56
Главный приз «Золотого орла» получил фильм «Воздух» Германа-младшегоОбщество, 00:47
Стал известен новый размер маткапитала после индексации на 9,5%Финансы, 00:30