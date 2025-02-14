Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и Путина

После того, как Трамп поделился в Truth Social деталями беседы с Путиным, коридоры в штаб-квартире НАТО опустели: чиновники исчезли, чтобы обсудить реакцию на разговор «или просто выразить свой ужас», пишет Times

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В день телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа чиновники из британского правительства, готовящиеся к встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, были предупреждены, что «грядет что-то важное», но никто не знал, что именно и какую противоречивую реакцию вызовет это событие, пишет The Times.

Детали состоявшейся беседы стали известны в момент, когда на пресс-конференции перед встречей министров выступали генсек НАТО Марк Рютте и глава британского военного ведомства Джон Хили. Когда Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social подробности, общественные пространства в штаб-квартире альянса опустели, пишет газета: чиновники исчезли, предположительно, чтобы обсудить реакцию на разговор «или просто выразить свой ужас».

Трамп рассказывал, что провел с Путиным «долгий и очень продуктивный» разговор, во время которого стороны договорились «немедленно приступить к переговорам» касательно конфликта.

Решение Трампа сначала позвонить Путину, а только потом — президенту Украины Владимиру Зеленскому, стало неприятной неожиданностью для Киева, пишет газета. Также, по словам британского чиновника, Киев разочаровало то, что на пресс-конференции в Белом доме Трамп проигнорировал вопрос о том, считает ли он Украину равноправным партнером на переговорах.

По словам украинского военного источника, «Украина была в шоке» из-за смены курса США, так как предшественник Трампа Джо Байден подчеркивал: вести переговоры об Украине без ее участия недопустимо.

Сам Зеленский словами «не очень приятно» оценил тот факт, что Трамп сначала позвонил Путину, а затем ему. Украинский лидер заявил, что Киев не согласится на какие-либо двусторонние переговоры без своего участия. Трамп на следующий день объяснил, что ему необходимо было выяснить, «хочет или нет Россия заключить сделку», именно поэтому он сначала позвонил Путину.

Politico передавало, что первый официальный разговор Трампа с Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». По данным Bloomberg, США не уведомили европейских союзников о предстоящей беседе, поговорившие с агентством чиновники назвали это предательством и выразили обеспокоенность, что США пойдут на уступки России.