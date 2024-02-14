 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
0 

Германия сообщила, что не просила Москву отвести войска от Киева

Представитель Шольца: Германия не просила Россию об отводе войск от Киева
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Кабмин ФРГ отказался признавать, что Германия и Франция обратились с просьбой к России отвести войска от Киева в марте 2022 года. Ранее об этом говорил президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Договоренностей между канцлером Германии Олафом Шольцем и Москвой об отводе российских войск от Киева не существовало. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Так он ответил на вопрос, корректно ли утверждение, что подобных договоренностей не существовало. «Корректно», — ответил он (цитата по «РИА Новости»).

Франция и Германия просили отвести войска, рассказывал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Путин рассказал журналисту: «Мои коллеги во Франции и Германии говорили: «Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева». Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева». Но после, по словам Путина, «украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе».

Президент отметил, что решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года было принято под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Россия в свою очередь, по словам Путина, не отказывается от переговоров.

FAZ узнала, когда Германия даст Украине гарантии безопасности
Политика

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 10 февраля на встрече с президентом США Джо Байденом подверг интервью критике. В Белом доме после выхода интервью отказались рассуждать о том, как оно повлияет на мнение конгрессменов по вопросу о помощи Киеву.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил 14 февраля, что значительное большинство членов Палаты представителей и Сената в Конгрессе поддерживают законопроект о выделении финансирования в помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Россия Германия Владимир Путин
Материалы по теме
Германия приняла отличное от Швеции решение по расследованию Nord Stream
Политика
Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром
Политика
Нидерланды, Польша и Германия решили создать военный коридор
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Как проработать 16 лет в банке и не сгореть РБК и Газпромбанк, 17:10
Германия сообщила, что не просила Москву отвести войска от Киева Политика, 17:02
В России появится гибридный кроссовер Wey 05 за 6,5 ₽ млн Авто, 17:00
Путин одобрил налоговые изменения по ПИФам и замещающим облигациям Инвестиции, 16:53
Ткнувшего футболиста в ягодицу фаната оштрафовали в Испании на €6 тыс. Спорт, 16:53
Объем рынка сервисов корпоративного общения достиг ₽36 млрд РБК и МойОфис, 16:48
Звезде «Спартака» дали шесть лет за 1,4 т кокаина. Что важно знать Спорт, 16:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Доллар к иене достиг максимума с ноября из-за данных по инфляции США Инвестиции, 16:44
Экс-генерал СБУ Наумов попросил политического убежища в стране G7 Политика, 16:43
Россия уведомила Германию о задержании немца из-за мармелада с коноплей Общество, 16:34
«Быстрее надо делать»: Шойгу приехал с инспекцией на военный завод Политика, 16:28
Почти 70% россиян сочли нормой служебные романы с коллегами по работе Общество, 16:25
Атеросклероз: факторы риска и как предотвратить заболевание Pro, 16:20
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 16:18