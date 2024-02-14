Германия сообщила, что не просила Москву отвести войска от Киева

Кабмин ФРГ отказался признавать, что Германия и Франция обратились с просьбой к России отвести войска от Киева в марте 2022 года. Ранее об этом говорил президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону

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Договоренностей между канцлером Германии Олафом Шольцем и Москвой об отводе российских войск от Киева не существовало. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Так он ответил на вопрос, корректно ли утверждение, что подобных договоренностей не существовало. «Корректно», — ответил он (цитата по «РИА Новости»).

Франция и Германия просили отвести войска, рассказывал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Путин рассказал журналисту: «Мои коллеги во Франции и Германии говорили: «Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева». Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева». Но после, по словам Путина, «украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе».

Президент отметил, что решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года было принято под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Россия в свою очередь, по словам Путина, не отказывается от переговоров.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 10 февраля на встрече с президентом США Джо Байденом подверг интервью критике. В Белом доме после выхода интервью отказались рассуждать о том, как оно повлияет на мнение конгрессменов по вопросу о помощи Киеву.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил 14 февраля, что значительное большинство членов Палаты представителей и Сената в Конгрессе поддерживают законопроект о выделении финансирования в помощь Украине, Израилю и Тайваню.