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Минфин ответил на внесение России в черный список налоговых юрисдикций

Минфин: ЕС внес Россию в черный список налоговых юрисдикций без консультаций с Москвой
Год назад в Налоговый кодекс был внесен ряд поправок для устранения замечаний ЕС, о чем Брюссель был уведомлен, сообщили в ведомстве. С марта все контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены на неопределенный срок
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Решение о внесении России в черный список налоговых юрисдикций ЕС было принято без консультаций с Москвой, сообщил Минфин.

«Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с марта прошлого года все контакты с Брюсселем в налоговой сфере приостановлены на неопределенный срок.

«В официальном пресс-релизе Совета ЕС указывается, что Россия включена в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере в силу несоответствия режима МХК [международные холдинговые компании] в САРах [специальные административные районы] стандартам ЕС по эффективному управлению в налоговой сфере», — указали в Минфине.

Однако в министерстве пояснили, что в феврале прошлого года в Налоговый кодекс был внесен ряд поправок для устранения замечаний ЕС. В частности, режим САР (остров Октябрьский или остров Русский) стал доступен не только для компаний из-за рубежа, но и для российских холдингов. Компании также обязали при переезде в САР создавать офисы с сотрудниками и осуществлять инвестиции.

Россия продолжит совершенствовать налоговое законодательство. «В конечном счете качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации тех стран, которые продолжают работу с нами: на обратную связь от них мы и будем опираться в дальнейшей работе», — добавили в ведомстве.

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Россия попала в список юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества с Евросоюзом, наряду с Коста-Рикой, Британскими Виргинскими Островами и Маршалловыми Островами. Брюссель объяснил свое решение отсутствием желания у российской стороны решать вопросы, связанные со специальным режимом для международных компаний.

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Елена Чернышова
Минфин ЕС Россия налоги
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