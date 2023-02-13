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Посол России в Британии допустил новые высылки дипломатов к 24 февраля

Посол в Британии Келин не исключил новые высылки дипломатов к годовщине спецоперации
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: Qian Yi / Zuma / ТАСС)

К первой годовщине начала военной операции на Украине не исключены «никакие сюрпризы», в том числе новые высылки российских дипломатов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью «РИА Новости».

«Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим», — сказал он.

После начала военной операции на Украине возросло число высылаемых российских дипломатов из других стран. К сентябрю 2022 года их число составило 556 человек. Россия к тому моменту в ответ выслала 302 дипломата.

Объявления сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата продолжаются. Латвия, Литва и Эстония понизили уровень дипломатических отношений с Россией.

Великобритания не собиралась высылать из страны российских дипломатов, поскольку их число было значительно сокращено еще в 2018 году, после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В 2018 году Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. После этого Москва приняла ответные меры — выслав аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

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Посол России в Британии допустил новые высылки дипломатов к 24 февраля
Посол России в Британии допустил новые высылки дипломатов к 24 февраля

Теги
высылка дипломатов Великобритания посол России Андрей Келин
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