Киев призвал избегать «негативных сигналов» по вступлению Украины в ЕС

Разговоры об ускоренном вступлении в ЕС могут вызвать среди украинцев ложные надежды, сказали FT дипломатические источники в Брюсселе

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Киев призвал Брюссель избегать «негативных сигналов» о перспективах вступления Украины в ЕС, поскольку некоторые европейские дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях украинских властей по поводу скорости присоединения к союзу, пишет Financial Times. В прошлом году Украина получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что не видит серьезных препятствий на пути к началу официальных переговоров о вступлении, которые, по ее прогнозу, состоятся в этом году. Она сообщила, что Киев очень быстро проводит необходимые политические реформы.

При этом Стефанишина указала, что одни европейские страны не хотят, чтобы их «подталкивали к принятию каких-либо решений», а другие связывают перспективы вступления Украины с расширением ЕС на Западные Балканы, которое застопорилось на 10 лет.

«Я настоятельно призываю европейских лидеров и различных официальных лиц быть очень осторожными в отношении, скажем, негативных сигналов», – сказала она FT.

Газета отмечает, что лидеры стран-членов ЕС воздерживаются от публичных критических комментариев по поводу стремления Украины быстро вступить в ЕС. В то же время, неназванный европейский дипломат говорил FT, что «быстрого пути к членству Украины в ЕС не будет». Есть риск, что позитивная риторика со стороны Брюсселя «вступит в противоречие с реальностью», добавил собеседник газеты.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страна рассчитывает вступить в ЕС за два года, но, пишет газета со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, разговоры о таком ускоренном процессе вызовут ложные надежды у украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель в начале февраля обратился к главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, заявив, что хочет начать переговоры о вступлении уже в этом году.

Неназванные дипломаты сказали газете, что хотя Киев быстро проводит правовые реформы, потребуются годы для того, чтобы оценить реальный прогресс в решении давней проблемы с коррупцией на Украине.

Комментируя риск того, что Украина не сможет за два года вступить в ЕС, Стефанишина сравнила этот процесс с задачей «съесть слона»: его нужно есть частями, а не всего сразу. «Первая часть слона — начало переговоров о вступлении», – заявила украинский вице-премьер.