Минобороны России сообщило об уничтожении украинских МиГ-29 и Ми-8

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Российская военная авиация сбила в зоне спецоперации украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, говорится в ежедневной сводке Минобороны России. Оба военных воздушных судна были уничтожены в районе Славянска, ДНР.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

Всего с начала операции на Украине было уничтожено 385 самолетов и 208 вертолетов украинской армии, добавили в Минобороны.

Словакия готова обсудить поставку на Украину своих истребителей МиГ-29, заявил 25 января министр обороны республики Ярослав Надь.



«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», — сказал тогда Надь.



По его словам, решение будет приниматься с учетом заинтересованности Киева, а также с учетом позиции стран-союзников.



«Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их [МиГ-29] именно Украине», — подчеркнул глава Минобороны Словакии.