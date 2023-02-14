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Минобороны России сообщило об уничтожении украинских МиГ-29 и Ми-8

Минобороны: в районе Славянска сбиты украинские истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Российская военная авиация сбила в зоне спецоперации украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, говорится в ежедневной сводке Минобороны России. Оба военных воздушных судна были уничтожены в районе Славянска, ДНР.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

Всего с начала операции на Украине было уничтожено 385 самолетов и 208 вертолетов украинской армии, добавили в Минобороны.

Словакия готова обсудить поставку на Украину своих истребителей МиГ-29, заявил 25 января министр обороны республики Ярослав Надь.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», — сказал тогда Надь.

По его словам, решение будет приниматься с учетом заинтересованности Киева, а также с учетом позиции стран-союзников.

«Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их [МиГ-29] именно Украине», — подчеркнул глава Минобороны Словакии.

Теги
МиГ-29 Минобороны брифинг
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