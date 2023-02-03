Минобороны сообщило о сбитом в Херсонской области украинском МиГ-29
Минобороны: российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Херсоне
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в районе села Червоноармейское Херсонской области, сообщило Минобороны России.
Средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР. В районе Красноармейска в ДНР уничтожены пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и ЗРК NASAMS производства Норвегии.
- На херсонском направлении, в районе населенного пункта Антоновка, уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS. «Кроме того, в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка Херсонской области поражены три склада с боеприпасами ВСУ», — добавили в ведомстве.
- На купянском направлении российские военные уничтожили до 40 украинских военных и технику. В районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
- На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 70 военных, гаубицу Д-20 и артиллерийскую систему M777. Вблизи Лимана уничтожен украинский склад боеприпасов.
- На донецком направлении уничтожены до 40 бойцов ВСУ, гаубица «Мста-Б» и другая техника. В ДНР военные нанесли удар по двум складам боеприпасов, а в районе Красноармейска уничтожено хранилище топлива для военной техники украинских войск.
- На запорожском направлении потери ВСУ составили более 20 военных, несколько гаубиц и M777.