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Политика ,  
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Корея пустит бежавших от мобилизации россиян после 4 месяцев в аэропорту

Суд в Корее разрешил пустить в страну проживших четыре месяца в аэропорту россиян
Корейский суд разрешил пропустить в страну двух из пяти россиян, которые уже четыре месяца живут в аэропорту Инчхон. Они уехали из России осенью, чтобы избежать мобилизации, однако им отказались предоставить статус беженцев
Аэропорт&nbsp;Инчхон
Аэропорт Инчхон (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Суд в Южной Корее отменил отказ в предоставлении статуса беженца для двух россиян, застрявших в аэропорту в Сеуле на несколько месяцев, сообщает KBS. По еще трем россиянам одобрения пока нет.

С момента их прибытия в Южную Корею прошло уже четыре месяца. Как пишет KBS, иски в суд при поддержке правозащитников подали трое из пяти россиян, одному из них суд отказал. Двое россиян, выигравших иск, покинут аэропорт на этой неделе и будут готовиться к получению статуса беженца. Третий будет обжаловать решение суда.

О группе россиян, живущих в аэропорту Инчхон (Сеул) в ожидании разрешения на въезд, стало известно в январе. Они уехали из России, чтобы избежать мобилизации. Один из них, 23-летний студент, в интервью The Korea Times рассказывал, что ушел из дома ночью 24 сентября после получения повестки в военкомат. Сначала он отправился в Монголию, затем вылетел на Филиппины, а в середине ноября прибыл в Южную Корею. Там он подал заявление о предоставлении статуса беженца, но власти отклонили его. Сейчас он живет в зале ожидания вылета в аэропорту Инчхона.

Кроме него в аналогичной ситуации оказался 30-летний уроженец Красноярска, который живет в аэропорту 80 дней, 31-летний житель Нальчика и еще двое россиян.

Отказ в предоставлении статуса беженца россиянам Минюст Южной Кореи объяснял тем, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для этого. Южнокорейские правозащитники, однако, настаивали, что россияне являются «политическими беженцами, которым грозит преследование».

В октябре на Аляске задержали двух мужчин, которые проплыли более 400 км на лодке из поселка Эгвекинот на Чукотке до американского острова Святого Лаврентия. Для того, чтобы забрать их с острова Святого Лаврентия, береговой охране пришлось отправить туда грузовой самолет C-130 с группой таможенников и пограничников. Мужчины рассказали, что решили покинуть Россию, чтобы избежать мобилизации.

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