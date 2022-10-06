На Аляске задержали двух россиян, бежавших от мобилизации на лодке
Власти города Гамбелл (американский штат Аляска) сообщили, что двое иностранных граждан приплыли к берегам острова Святого Лаврентия из России на небольшой лодке, пишет портал Alaska's News Source.
В местном департаменте общественной безопасности заявили, что прибывшие — граждане России. По словам представителя местной администрации Кертиса Силука, эти люди рассказали жителям острова, что прибыли из города Эвгекинот в Чукотском автономном округе, пройдя на лодке примерно более 400 км по Берингову морю. Они бежали от объявленной в России частичной мобилизации.
По данным береговой охраны и губернатора Аляски Майкла Данливи, двух иностранцев поместили в центр общественной безопасности в Гамбелле, а затем увезли в Анкоридж. Сейчас с ними общаются представители федерального Министерства внутренней безопасности — пока неизвестно, позволят ли им остаться в США. Данливи предположил, что это единичный случай и массового потока россиян по морю на Аляску не будет.
РБК направил запрос в Погранично-таможенную службу США и Береговую охрану США.
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. С тех пор как ее объявили, россияне стали массово выезжать из страны. Скопления автомобилей отмечали на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией, Монголией. Также увеличилось число россиян, желающих улететь в безвизовые страны.