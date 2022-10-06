Двое мужчин из России приплыли на Аляску на лодке, чтобы скрыться от мобилизации

На Аляске задержали двух россиян, бежавших от мобилизации на лодке

Двое мужчин приплыли из Чукотского автономного округа на остров Святого Лаврентия, откуда их перевезли в Анкоридж. Сейчас решается, позволят ли россиянам остаться в США

Фото: Petty Officer 1st Class Sara Fra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти города Гамбелл (американский штат Аляска) сообщили, что двое иностранных граждан приплыли к берегам острова Святого Лаврентия из России на небольшой лодке, пишет портал Alaska's News Source.

В местном департаменте общественной безопасности заявили, что прибывшие — граждане России. По словам представителя местной администрации Кертиса Силука, эти люди рассказали жителям острова, что прибыли из города Эвгекинот в Чукотском автономном округе, пройдя на лодке примерно более 400 км по Берингову морю. Они бежали от объявленной в России частичной мобилизации.

По данным береговой охраны и губернатора Аляски Майкла Данливи, двух иностранцев поместили в центр общественной безопасности в Гамбелле, а затем увезли в Анкоридж. Сейчас с ними общаются представители федерального Министерства внутренней безопасности — пока неизвестно, позволят ли им остаться в США. Данливи предположил, что это единичный случай и массового потока россиян по морю на Аляску не будет.

РБК направил запрос в Погранично-таможенную службу США и Береговую охрану США.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. С тех пор как ее объявили, россияне стали массово выезжать из страны. Скопления автомобилей отмечали на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией, Монголией. Также увеличилось число россиян, желающих улететь в безвизовые страны.