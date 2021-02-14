Путин объяснил сдерживание России «жаждущими власти» людьми

Очевидны «желания заработать побольше денег, прорваться к власти» у амбициозных граждан, которых используют оппоненты России. Усилившееся сдерживание страны он объяснил ее нарастающей мощью, которая «раздражает» других

Фото: kremlin.ru

Противники России на международной арене всегда использовали для сдерживания страны амбициозных и жаждущих власти людей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями российских СМИ 10 февраля. Кадры со встречи показал в эфире телеканал «Россия 24».

«Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков — это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны — всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», — сказал глава государства.

Он отметил, что этих граждан оппоненты России использовали исключительно в собственных целях, и что в этом нет ничего нового. «Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны», — добавил Путин.

По его словам, причина для усиливающейся политики сдерживания в стабилизации обстановки внутри России. «Чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания. Вот это второй компонент, для чего используются люди подобного рода», — добавил президент.