Минфин отверг предложение Белоруссии по кредиту на атомную станцию

Первый блок БелАЭС должен быть введен в 2020 году (всего должно быть два энергоблока). «По первому блоку мы сейчас подходим к очень важной стадии пусконаладочных работ», — сказал 9 февраля Крутой. По условию кредитного соглашения с Россией Белоруссия должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года. На 1 января 2019 года Белоруссия использовала $3,4 млрд из кредитной линии от России на $10 млрд, сообщалось в июле прошлого года в проспекте белорусских облигаций.

В сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что сроки строительства БелАЭС сорваны по вине российской стороны, поэтому срок возврата кредита должен быть продлен. «И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%», — добавил Лукашенко. Действующая ставка по кредиту для Белоруссии составляет фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и «шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых» для другой половины. Белоруссия также предлагала увеличить срок погашения с 25 лет (считая от даты открытия кредитной линии в 2011 году) до 35 лет.

Коронавирус — потенциальный триггер

Сергей Сторчак также заявил, что ситуация с коронавирусом опасна снижением объемов внешней торговли. «Во многих странах в связи с коронавирусом таможенная статистика уже показывает падение объемов взаимной торговли, эскпортно-импортных операций и, что хуже всего, наверняка показывает уменьшение пошлин — импортных, экспортных. И, скорее всего, рубль реагирует на эти вещи», — сказал он.

«Коронавирус — это потенциальный триггер изменения ситуации на финансовых рынках. Во всех учебниках природные катаклизмы и подобные явления считаются потенциальными источниками изменений в трансграничных перетоках капитала», — указал Сторчак.

По словам замминистра, задача финансирования социальных инициатив из послания президента вряд ли приведет к увеличению госзаимствований. «Идет текущая корректировка, связанная с финансированием нацпроектов. Масштабы фондирования, заимствований пока остаются прежними. Мне кажется, мы удержим ситуацию, потому что дальнейшее наращивание заимствований может воспрепятствовать развитию тренда к снижению доходности наших инструментов, повышению стоимости заимствований», — заявил Сторчак.

Он также заявил, что на данный момент суверенные заемщики российских госкредитов не имеют просроченных платежей перед Россией. «Нет. У нас не так много суверенных кредитов — меньше трех десятков, все в общем-то в графиках», — ответил Сторчак на вопрос РБК о наличии просроченных задолженностей перед Россией.

Общая сумма задолженности других стран перед Россией составляет примерно $35 млрд, сообщал Сторчак в сентябре. То есть каждый заемщик должен в среднем более $1,2 млрд, следует из его слов.