Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины будет требовать «опровержений и извинений» от издания, опубликовавшего информацию о встрече украинского лидера и секретаря Совбеза России. Зеленский и Патрушев никогда не встречались, утверждают в офисе

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. В офисе президента утверждают, что информация не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

О том, что секретарь Совбеза встречался с украинским президентом, накануне сообщил проект «Схемы» украинского «Радио Свобода».

В судебном иске офис президента Украины будет требовать «опровержений и извинений» от проекта, говорится в сообщении в Facebook. В офисе считают, что выводы «Схем» были основаны на домыслах и «сведениях из каких-то тайных «источников».

«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым», — говорится в сообщении офиса президента.

Офис украинского лидера расценил опубликованную информацию как «откровенную манипуляцию общественным мнением», утверждается в опубликованном сообщении.