«РИА Новости» сообщили о возможной отставке замминистра финансов Сторчака

Сергей Сторчак занимал пост заместителя главы Минфина с 2005 года — сначала Кудрина, а после Антона Силуанова. В 2007 году он стал фигурантом дела о покушении на хищения $43,4 млн

Сергей Сторчак (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, занимающий эту должность с ноября 2005 года, покинет свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, второй источник подтвердил информацию.

По данным агентства, постановления премьера об отставке Сторчака пока нет, но решение «принципиально принято» и будет объявлено в ближайшие дни. Собеседники «РИА Новости» также сообщили, что на место Сторчака в Минфин придет 34-летний Тимур Максимов, ныне занимающий пост заместителя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития, а также обратился за комментарием к Сергею Сторчаку.

Сторчак в конце 1980-х вплоть до 1994 года работал в представительстве МИД СССР, а после России, при отделении ООН и других международных организациях. В начале 90-х перешел в Минфин России, где к 2004 году стал директором департамента международных финансовых отношений и госдолга, а к ноябрю 2005-го — замминистра. В должности замминистра он проработал, таким образом, 15 лет.

В ноябре 2007 года сотрудники ФСБ задержали Сергея Сторчака, а также председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова и руководителя ЗАО «Содэксим» Виктора Захарова. Сторчаку предъявили обвинение о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и злоупотреблении полномочиями (ст. 30, 159 и 285 УК). По данным следствия, при реструктуризации долга Алжира Сторчак завысил на $43,4 млн сумму, которая должна была быть выплачена «Содэксиму» (выкупил часть алжирского долга) через Межрегиональный инвестиционный банк. В октябре октября 2008 года, пробыв под стражей в СИЗО «Лефортово» 11 месяцев, Сторчак был освобожден под подписку о невыезде, в январе 2011 года уголовное дело против него было прекращено за отсутствием события преступления.