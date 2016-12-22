Военные опровергли проход российского корабля «в метрах» от британского

Расстояние между судном российского ВМФ и кораблем британских ВМС было безопасным, они разошлись в штатном режиме, заявили в Южном военном округе. Между кораблями было «несколько метров», писал раньше британский таблоид Daily Star

«Кызыл-60» (Фото: Yörük Işık / Twitter)

Между кораблем ВМФ России «Кызыл-60» и кораблем-разведчиком ВМС Великобритании Enterprise не было опасного сближения, информация об обратном не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе российского Южного военного округа, передает «РИА Новости».

По информации военных, корабли разошлись в штатном режиме «на дистанции, являющейся нормой», опасных маневров не было.

«14 февраля 2018 года в 9:35 мск в центральной части пролива Босфор вспомогательное судно Черноморского флота «Кызыл-60», следовавшее из Средиземного в Черное море, и корабль ВМС Великобритании Enterprise разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 м), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства», — цитирует агентство начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ЮВО по Черноморскому флоту Вячеслава Трухачева.

Ранее в среду британский таблоид Daily Star написал о том, что британский корабль «проплыл на расстоянии считаных метров от русского корабля» в проливе Босфор.

Фото сближения двух кораблей опубликовал турецкий Twitter-аккаунт ​Yörük Işık.

По данным газеты, разведывательный британский корабль возвращался в Средиземное море, до этого он принимал участие в трехнедельных учениях НАТО в Черном море. «Кызыл-60» возвращался в Россию из пункта обеспечения флота в сирийском Тартусе.

В конце января Москва отвечала на сообщения американского телеканала CNN, который сообщил, что российский истребитель перехватил разведчик ВМС США. Ссылаясь на источники в Пентагоне, телеканал передал, что российский самолет пролетел на расстоянии всего 1,5 м. Командование шестого флота США также назвало сближение небезопасным.

В Минобороны же заявили, что на перехват американского самолета вылетел Су-27, но он держался на безопасном расстоянии. «Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких нештатных ситуаций не было», — отметили тогда в Москве.