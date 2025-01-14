Российские регионы попали под массированную атаку беспилотников. Карта
Власти семи российских регионов сообщили о массированной атаке беспилотников минувшими ночью и утром, губернатор еще одного субъекта заявил о попытке ВСУ нанести «комбинированный ракетный удар». О пострадавших не сообщается. В ряде регионов есть повреждения объектов. В аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы, Ульяновска, Нижнекамска, Ижевска, Уфы и Бугульмы вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Какие регионы подверглись атаке
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В Орловской области за ночь сбили 17 дронов.
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Столько же уничтожили в Тульской области. В результате падения обломков беспилотников повреждены нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекление в жилом доме, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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В Саратовской области массированной атаке беспилотников подверглись Саратов и Энгельс, ПВО уничтожила «большое количество целей», сообщил губернатор Роман Бусаргин. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях.
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Об атаке беспилотника также сообщили власти Татарстана. В пригороде Казани в результате атаки загорелась газовая цистерна, огонь потушили, сообщила пресс-служба главы региона.
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В Ростовской области уничтожили 14 беспилотников.
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Также были атакованы Белгородская и Воронежская области.
- ВСУ предприняли «массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар» по территории Брянской области, ПВО уничтожила все цели, сообщил губернатор Александр Богомаз.
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