Российские регионы попали под массированную атаку беспилотников. Карта

В ночь и утром 14 января российские регионы подверглись самой массовой с начала года атаке украинских беспилотников. Целый ряд аэропортов, вплоть до Уфы, приостанавливали работу. Что известно об атаке — в материале РБК

Власти семи российских регионов сообщили о массированной атаке беспилотников минувшими ночью и утром, губернатор еще одного субъекта заявил о попытке ВСУ нанести «комбинированный ракетный удар». О пострадавших не сообщается. В ряде регионов есть повреждения объектов. В аэропортах Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы, Ульяновска, Нижнекамска, Ижевска, Уфы и Бугульмы вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Какие регионы подверглись атаке