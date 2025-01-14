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Война санкций ,  
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Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

Сюжет
Война санкций
Словацкий депутат трогал продукты и выражал восхищение большим выбором

Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве
Video

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко в рамках визита в Россию посетил московский супермаркет сети «Ашан». Видеозапись он опубликовал в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Магазин «Ашан», принадлежащий французской компании, находится в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле. Видеоролик депутат подписал так: «Французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают».

Данко в течение трехминутного отрезка видео гуляет по супермаркету, щупает помидоры, конфеты, бутылки с газировкой, мясные полуфабрикаты, колбасы, сыр, и восхищается их наличием и разнообразием. Он пояснил, что так хочет рассказать словакам, что доступность продуктов для россиян не сильно отличается от доступности таковых для жителей Европы, и обратил внимание на недорогую выпечку.

По его словам, сливочное масло стоит в среднем €1,30–2,80, в магазинах около 50 видов сливочного масла и 40 видов молока. «Это, наверное, самый большой выбор плавленых сыров, который я когда-либо видел. Колбас, каких мы никогда не видели дома», — рассказал депутат.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Прежде видеозаписи о своих походах в московские супермаркеты публиковал американский интервьюер Такер Карлсон. Он также удивился наличию «санкционных товаров», в том числе жевательной резинки, шоколада и бритвенных принадлежностей. «Mars, Twix, Snickers, Milky Way, Bounty, Gillette, Halls, Mentos. На мой взгляд, все это запрещено законом, но что я могу знать!» — прокомментировал Карлсон. Он закупился недельным набором продуктов на нескольких человек, за что заплатил 9,5 тыс. руб. и отметил: в США это стоило бы дороже.

Как отмечал Newsweek, Карлсон после этого стал предметом насмешек, даже со стороны других республиканцев. The Atlantic напомнил, что у американцев выше уровень покупательной способности, чем у россиян.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Словакия Москва санкции ЕС еда продукты супермаркет
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