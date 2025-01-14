 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон заявил о «некоторых дополнительных успехах» России на Украине

Райдер: Россия достигла некоторых дополнительных успехов в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия достигла «некоторых дополнительных успехов» на поле боя в рамках конфликта на Украине, заявил Райдер. Российское Минобороны регулярно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов

Россия достигла «некоторых дополнительных успехов» на поле боя в рамках конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, трансляция шла на Youtube-канале оборонного ведомства.

«Что ж, как вам известно, что мы видим на поле боя, так это то, что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», — сказал он.

После вторжения ВСУ в Курскую область российское Минобороны сообщило о наращивании темпов наступления в Донбассе. Министерство в последние месяцы регулярно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов. Накануне оборонное ведомство отчиталось о занятии села Песчаное в западной части ДНР примерно в 7 км от Покровска (ранее назывался Красноармейск). 11 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Шевченко, также в ДНР.

Минобороны сообщило о контроле над Песчаным в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Глава ДНР Денис Пушилин в конце декабря рассказывал о тяжелых боях в районе Покровска.

Президент Украины Владимир Зеленский называл покровское направление самым тяжелым для украинских сил.

Покровск (укр. Покровськ, в 1962–2016 годах — Красноармейск) — это подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).

Читайте РБК в Telegram.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Военная операция на Украине Пентагон
Материалы по теме
Минобороны сообщило о контроле над Песчаным в ДНР
Политика
Российские военные заняли еще по одному селу у Курахово и Покровска
Политика
Минобороны показало кадры боев из занятого Шевченко в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Минцифры создаст сервис обработки видео с камер наблюдения за ₽2 млрдОбщество, 03:40
Байден заявил, что укрепил позиции США за время своего правленияПолитика, 03:31
Республиканцы подготовили проект, разрешающий Трампу купить ГренландиюПолитика, 03:08
В Махачкале нашли подпольную майнинг-фермуОбщество, 02:53
Пентагон заявил о «некоторых дополнительных успехах» России на УкраинеПолитика, 02:50
«Известия» узнали, что Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор»Общество, 02:48
Захарова ответила на отказ главы МИД Молдавии комментировать ее заявленияПолитика, 02:46
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движенияОбщество, 01:58
Губернатор сообщил о массированной атаке дронов на Тульскую областьПолитика, 01:51
Захарова ответила на слова Байдена о задаче избежать ядерного конфликтаПолитика, 01:27
Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных военных на УкраинеПолитика, 01:17
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли из-за пожаровОбщество, 00:51
Рютте предложил ЕС платить за оборону, учить русский или ехать в ЗеландиюПолитика, 00:35
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 00:18