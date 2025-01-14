Россия достигла «некоторых дополнительных успехов» на поле боя в рамках конфликта на Украине, заявил Райдер. Российское Минобороны регулярно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов

Россия достигла «некоторых дополнительных успехов» на поле боя в рамках конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, трансляция шла на Youtube-канале оборонного ведомства.

«Что ж, как вам известно, что мы видим на поле боя, так это то, что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», — сказал он.

После вторжения ВСУ в Курскую область российское Минобороны сообщило о наращивании темпов наступления в Донбассе. Министерство в последние месяцы регулярно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов. Накануне оборонное ведомство отчиталось о занятии села Песчаное в западной части ДНР примерно в 7 км от Покровска (ранее назывался Красноармейск). 11 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Шевченко, также в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин в конце декабря рассказывал о тяжелых боях в районе Покровска.

Президент Украины Владимир Зеленский называл покровское направление самым тяжелым для украинских сил.

Покровск (укр. Покровськ, в 1962–2016 годах — Красноармейск) — это подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).