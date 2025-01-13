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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о контроле над Песчаным в ДНР

Минобороны: военные группировки Центр заняли Песчаное в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Село Песчаное находится в западной части ДНР, примерно в 7 км от Покровска и 28 км от Донецка по прямой. По состоянию на 2001 год, численность его населения составляла 314 человек.

Также, по данным Минобороны, за минувшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике десяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка в ДНР.

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