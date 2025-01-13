Минобороны сообщило о контроле над Песчаным в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Песчаное в ДНР, сообщило Минобороны.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Село Песчаное находится в западной части ДНР, примерно в 7 км от Покровска и 28 км от Донецка по прямой. По состоянию на 2001 год, численность его населения составляла 314 человек.
Также, по данным Минобороны, за минувшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике десяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка в ДНР.
Материал дополняется
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов