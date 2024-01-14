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Политика ,  
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FT узнала о блокировке VPN-сервисов в Турции накануне местных выборов

FT: власти Турции перед выборами решили заблокировать VPN-сервисы
Выборы в Турции, в ходе которых должны быть избраны мэры, а также члены муниципальных и региональных советов, запланированы на март. Власти страны потребовали от провайдеров заблокировать полтора десятка VPN-сервисов, пишет FT
Фото: Marijan Murat/dpa/Globallookpress
Фото: Marijan Murat/dpa/Globallookpress

Управление по информационным технологиям и коммуникациям Турции (BTK) потребовало от интернет-провайдеров заблокировать более полутора десятков популярных VPN-сервисов накануне проведения муниципальных выборов в стране, которые запланированы на весну 2024 года, пишет Financial Times со ссылкой на документы, которые содержат такие требования со стороны властей.

По данным FT, в перечне упоминаются 16 сервисов, в том числе TunnelBear, Surfshark и CyberGhost. Провайдеры, согласно документу, должны регулярно отчитываться перед регулятором о ходе этой работы.

В BTK не ответили запрос издания.

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

В разговоре с FT исполнительный директор Proton VPN (разрабатывается швейцарской Proton AG, который также управляет почтовым сервисом с шифрованием Proton Mail) заявил, что количество турецких пользователей сервиса резко выросло во время землетрясение в прошлом году и в ходе президентских выборов, когда наблюдалась частичная блокировка соцсети X (бывший Twitter).

Газета отмечает, что ограничения BTK были «частично эффективными», в том числе оказались заблокированы сайты VPN-сервисов, что существенно усложнило регистрацию новых пользователей.

По данным Турецкой ассоциации свободы выражения мнения (İFÖD), власти Турции предпринимают усилия для блокировки широкого спектра контента, в том числе сайтов некоторых западных СМИ. «Цензурируемые темы», отмечает ассоциация, включают в себя материалы в том числе с критикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи, прокурдские (Рабочая партия Курдистана, РПК, признана в Турции террористической организацией) и оппозиционные статьи. FT также упоминает блокировку форума Ekşi Sözlük после землетрясения в прошлом феврале, где были материалы с критикой правительства.

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Местные выборы в Турции запланированы на конец марта 2024 года. В ходе голосования граждане должны будут выбрать мэров городов, членов муниципальных и региональных советов.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Турция VPN блокировка муниципальные выборы
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