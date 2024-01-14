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Королева Дании передала трон сыну

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, королем стал ее сын Фредерик X
Маргрете II правила Данией 52 года, свое решение об отречении от престола (это первый случай в стране за почти 900 лет) она связала с состоянием здоровья. Днем 14 января новым королем официально стал ее сын Фредерик X
Фредерик X и Маргрете II
Фредерик X и Маргрете II (Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters)

Королева Дании Маргрете II подписала документ о своем отречении от престола и передаче трона своему сыну — Фредерику X. Таким образом последний стал датским королем, передает Danmarks Radio (DR).

Церемония прошла на заседании Государственного совета в замке Кристиансборг в Копенгагене. «Боже, храни короля», — сказала Маргрете II сразу после подписания документа.

«Я надеюсь стать королем завтрашнего дня, объединяющим людей. К этой задаче я подходил всю свою жизнь, это задача, которую я взял на себя с гордостью, уважением и радостью», — сказал Фредерик X в своей первой речи перед народом в качестве короля.

Королева Дании передала трон сыну
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Как сообщает DR, собравшиеся перед замком Кристиансборг девять раз прокричали «ура». Присутствующая на мероприятии премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала Фредерика X «королем, которого мы знаем, любим и которому мы доверяем».

Новый король стал адмиралом и генералом, сообщили в Минобороны Дании, где отметили, что его величество имеет тесные связи с вооруженными силами страны.

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Фредерик Х в 1986 году начал службу в Королевской лейб-гвардии, 1995 году завершил подготовку по специальным операциям в корпусе водолазов, в 2000-м принял участии в четырехмесячной экспедиции на санях к северу от Гренландии. В апреле 2015 стал контр-адмиралом военно-морского флота и генерал-майором армии и военно-воздушных сил, сообщили в министерстве.

Королева Дании Маргрете II объявила о своем отречении в новогоднем обращении и связала такое решение с состоянием здоровья. Она пробыла на троне 52 года после того, как скончался ее отец Фредерик IХ. DR отмечает, что отречение монарха произошло в Дании впервые с 1146 года.

Фредерику Х 55 лет. По отцу он относится к французской графской ветви Лаборд де Монпеза. В 2004 году будущий король женился на австралийке Мэри Дональдсон (теперь она стала королевой-консортом). У пары четверо детей. Кроме датского, он владеет французским, английским и немецким языками.

Редактор отдела культуры газеты Berlingske Биргитте Боруп отметила в разговоре с CNN, что Фредерик Х, по результатам опросам, «чрезвычайно популярен» в Дании. В то же время она выразила мнение, что он будет «королем другого типа», сказав, что новый монарх «очень приземленный и интересуется спортом», в отличии от матери, которая более культурна. Кроме того, Боруп сказала, что проблемой для Фредерика Х могут стать публичные выступления, поскольку, по ее словам, он «не известен речами перед толпой».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дания Маргрете II Фредерик Х отречение от престола
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