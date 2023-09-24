В Британии прошла акция протеста против монархии

В Букингемском дворце активисты-республиканцы устроили акцию протеста против монархии, сообщила газета Telegraph.

Как пишет газета, участники акции попали в резиденцию под видом туристов. В Большом зале они сняли куртки, под которыми были футболки с буквами, и выложили фразу Not My King («Не мой король»). Сотрудники службы безопасности дворца сразу задержали активистов и вывели их через главные ворота. Никого из участников не арестовали, уточнила газета.

Исполнительный директор антимонархического движения «Республика» Грэм Смит отметил, что это первая акция протеста внутри Букингемского дворца. «Фантастическое заявление о намерениях: граждане встают в дом монархии, чтобы заявить о своем несогласии с наследственной властью», — добавил он.

За последний год акции против Карла III, наследника Елизаветы II, которая правила Великобританией 70 лет, прошли не раз. Как показали опросы в сентябре 2023 года доля тех, кто считает, что король хорошо выполняет свою работу, составила 59%, треть (32%) опрошенных граждан относится лично к нему отрицательно.

Так, в сентябре 2022 года, через две недели после его восхождения на трон, короля и его жену освистали протестующие антимонархисты, в Уэльсе во время визита монархов в Кардиффский замок. Демонстранты держали плакаты с лозунгами «Отменить монархию» и «Демократия сейчас» и кричали «Боже, храни людей» (вместо «Боже, храни короля»).

Последняя акция «Не мой король» прошла в мае 2023 года, недалеко от Вестминстерского аббатства, где короновали короля и королеву Великобритании Карла III и Камиллу. Тогда полиция Лондона арестовала Смита и еще шестерых участников акции.