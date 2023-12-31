Королева Дании в новогоднем обращении объявила об отречении от престола
Королева Дании Маргрете II сообщила в новогоднем обращении, что отречется от престола 14 января 2024 года.
«Через две недели я буду королевой Дании 52 года. Такая дата оставит свой след на ком угодно, в том числе и на мне. Время берет свое, и количество «недугов» увеличивается. Никто не может взять на себя столько, сколько ему удавалось в прошлом, — приводит обращение Маргрете II пресс-служба Королевского дворца в Осло. — Я решила, что сейчас подходящее время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего отца, я уйду с поста королевы Дании. Я передам трон моему сыну, наследному принцу Фредерику».
Маргрете II уточнила, что в феврале перенесла сложную операцию на спине, которая дала ей повод задуматься о будущем, в том числе о передаче трона следующему поколению.
Королева Дании также отметила, что уходящий 2023 год запомнился нападением палестинской группировки ХАМАС на Израиль, самыми частыми дождями в истории страны и 18-летием ее внука, принца Кристиана.
Маргрете II поблагодарила датчан за поддержку на протяжении многих лет, которая, по ее словам, сыграла решающее значение для успеха ее миссии, и выразила надежду на то, что новых короля и королеву встретят с таким же доверием и преданностью. Королева также выразила благодарность Министерству обороны, полиции и службам по чрезвычайным ситуациям страны за работу в уходящем году.
Кронпринцу Фредерику 55 лет, у него четверо детей.
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В Дании конституционная монархия, при которой законодательную власть реализуют королева и парламент, а исполнительную — правительство.
В сентябре Маргрете II лишила титулов четырех из восьми своих внуков, руководствуясь целью обеспечить «нормальную жизнь» детям ее младшего сына, принца Иоахима.
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