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США ужесточили контроль за поставками для российской военной разведки

Минторг США ужесточает контроль за поставками товаров для Главного управления Генштаба — российской военной разведки. Новый контроль помешает «российскому ГРУ пользоваться американскими технологиями», утверждают власти США

Министерство торговли США ужесточает контроль за поставками товаров и технологий в адрес Главного управления Генерального штаба Минобороны России — российской военной разведки. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе 14 января. Аналогичные ограничения вводятся в отношении военных разведок Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи. Новое регулирование вступает в силу 16 марта 2021 года, уточняется в сообщении.

«Мы не можем позволить иностранным военным разведслужбам наших противников в Китае, России, Венесуэле, Иране, на Кубе и в других государствах, поддерживающих терроризм, извлекать выгоду из американских технологий или американских услуг для поддержки их дестабилизирующей деятельности», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Согласно действующим правилам, американские экспортеры и так не могут поставлять ряд чувствительных с точки зрения национальной безопасности США товаров разведывательным службам России, Китая и Венесуэлы, включая электронные детали и компоненты, авионику, системы информационной безопасности и т.д. Например, легальная поставка iPhone российским спецслужбам практически невозможна.

  • Новые правила расширяют эти ограничения на все товары, подлежащие экспортному регулированию Минторгом США, то есть любые товары, технологии, оборудование, материалы, программное обеспечение, которые в широком смысле можно отнести к продукции «двойного назначения».
  • Кроме того, физическим и юридическим лицам США будет запрещено посредничать при поставке товаров иностранного (неамериканского) происхождения военным разведкам России, Китая, Ирана и т.д., а также оказывать им услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

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Фото:Stephen Chernin / Getty Images

«Эти новые строгие правила контроля не позволят Разведывательному бюро Китая и ГРУ России использовать технологии и услуги США для поддержки шпионажа, сбора разведданных и другой деятельности в противовес интересам национальной безопасности США», — сказал Росс. В сообщении Минторга США российская военная разведка проходит под историческим наименованием — ГРУ.

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Новые правила являются результатом закона о реформе экспортного контроля 2018 года. В нем говорится, что президент США осуществляет контроль за деятельностью американских лиц, которая имеет отношение к определенным иностранным военно-разведывательным службам.

Автор
Иван Ткачёв
военная разведка ГРУ Министерство торговли США санкции
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