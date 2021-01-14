США ужесточили контроль за поставками для российской военной разведки

Минторг США ужесточает контроль за поставками товаров для Главного управления Генштаба — российской военной разведки. Новый контроль помешает «российскому ГРУ пользоваться американскими технологиями», утверждают власти США

Министерство торговли США ужесточает контроль за поставками товаров и технологий в адрес Главного управления Генерального штаба Минобороны России — российской военной разведки. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе 14 января. Аналогичные ограничения вводятся в отношении военных разведок Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи. Новое регулирование вступает в силу 16 марта 2021 года, уточняется в сообщении.

«Мы не можем позволить иностранным военным разведслужбам наших противников в Китае, России, Венесуэле, Иране, на Кубе и в других государствах, поддерживающих терроризм, извлекать выгоду из американских технологий или американских услуг для поддержки их дестабилизирующей деятельности», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Согласно действующим правилам, американские экспортеры и так не могут поставлять ряд чувствительных с точки зрения национальной безопасности США товаров разведывательным службам России, Китая и Венесуэлы, включая электронные детали и компоненты, авионику, системы информационной безопасности и т.д. Например, легальная поставка iPhone российским спецслужбам практически невозможна.

Новые правила расширяют эти ограничения на все товары, подлежащие экспортному регулированию Минторгом США, то есть любые товары, технологии, оборудование, материалы, программное обеспечение, которые в широком смысле можно отнести к продукции «двойного назначения».