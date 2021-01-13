Участвовавший в штурме Капитолия финансовый консультант покончил с собой

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Финансовый консультант Кристофер Стэнтон, участвовавший в штурме здания американского парламента, покончил с собой в своем доме. К такому выводу пришли медэксперты округа Фултон, штат Джорджия.

Как передает The New York Times, Стэнтона задержали вечером 6 января за участие в беспорядках в Капитолии. 7 января он заявил о своей невиновности в суде округа Колумбия.

Как сообщает Fox News, 7 января ему предъявили обвинение в незаконном проникновении в Капитолий и нарушении комендантского часа, который начинается в Вашингтоне в шесть часов вечера. Согласно американскому законодательству, за это предусмотрен максимальный штраф в размере $1 тыс. или 180 дней ареста.

А уже 9 января Стэнтона нашли мертвым в его доме в городе Алфаретта, штат Джорджия.

53-летний Стэнтон работал финансовым консультантом в Нью-Йорке, Нью-Джерси, а в последнее время — в Атланте.