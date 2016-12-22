Командир «Грузинского легиона» опроверг выход из состава ВСУ

После конфликта с начальством 54-ой бригады «Грузинский легион» вышел из ее состава и перешел под подчинение другой бригады

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Участвующий в военном конфликте на востоке Украины «Грузинский легион» не выходил из состава ВСУ, подразделение лишь перешло в другую бригаду, рассказал РБК командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

«Это был внутренний конфликт с правлением 54-ой [отдельной механизированной ] бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром. Грузинский легион не покинет Украину пока не будет выиграна война и пока оккупированные Россией территории не вернутся под юрисдикцию Украины», — сказал Мамулашвили. Он добавил также, что выход из 54 бригады не связан с конфликтом политика Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко. «Абсолютно никаких политических мотивов. Я сделал заявление, что в политических процессах будем участвовать в Грузии, чьими гражданами мы являемся», — добавил он.

Конфликт в украинских Вооруженных силах произошел в начале января. «Грузинский легион» на своей странице в Facebook сообщил выходе из состава 54-й ОМБ из-за некомпетентности командования бригады. Поводом стала операция, проведенная 16 декабря, в результате которой были ранены 11 грузинских «легионеров» и бойцов 25-ого батальона. Кроме того, в «Грузинском легионе» обвинили украинских военных в том, что они отобрали у грузинских добровольцев амуницию и личные вещи, которые были доставлены им добровольцами за время конфликта на востоке Украины, в том числе бронежилеты, каски, различные прицелы и транспортные средства. «Грузинский Легион не собирается молчать, и мы обязательно разоблачим людей, действующих против государственных интересов Украины», — говорилось в сообщении.

После этого 54-ая бригада в своем Facebook заявила, что в составе армии Украины «никогда не существовало» подразделения с названием «Грузинский легион». «Десятки граждан других государств добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей», — говорится в сообщении.

В бригаде также сообщили, что иностранные добровольцы «в настоящее время имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины», а имущество, доставленное волонтерами, «должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению».

В самом легионе в ответ заявили, что «Грузинский легион» было условным названием для добровольческого движения на востоке Украины в 2014 — 2015 годах. Участники движения впоследствии перешли «в добровольческое подразделение под названием «Грузинский Легион», которое составляло 3-ю роту 25-ого Батальона «Киевская русь».