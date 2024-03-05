Орбан заявил о конце гегемонии Запада и начале нового миропорядка
Гегемония Запада закончилась, сейчас формируется новое мироустройство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Министерстве иностранных дел перед венгерскими послами. Об этом сообщает агентство MTI со ссылкой на руководителя пресс-службы премьера Берталана Хаваши.
«Гегемония Запада закончилась, сегодня это никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — сказал Орбан.
Он также отметил, что некоторые политические силы «хотят расколоть мировую экономику на геополитические блоки» и с этой целью оказывают сильное давление на государства, которые отстаивают свой суверенитет. К таким странам относится и Венгрия, подчеркнул премьер.
По словам Орбана, в рамках блоков у государств крайне «мало пространства для маневра». По этой причине Венгрия будет укреплять сотрудничество с другими отстаивающими свой суверенитет странами, хотя и заинтересована в том, чтобы оставаться членом ЕС и НАТО.
Говоря о задачах венгерских дипломатов, Орбан подчеркнул, что в приоритете демонстрация миру экономических достижений страны, а не акцентирование внимания на возможных политических разногласиях.
О конце гегемонии Запада и однополярного мира не раз говорили российские официальные лица. К примеру, в июле 2023 года на саммите Россия — Африка об этом заявил президент Владимир Путин. Эпоха, когда всеми мировыми процессами руководили одно или несколько государств, приближается к завершению, несмотря на сопротивление «тех, кто привык к собственной исключительности», отметил он.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам Мюнхенской конференции по безопасности 26 февраля заявил, что «эпоха доминирования Запада закончилась, из этого нужно сделать практические выводы».
Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 году заявил, что эпоха доминирования западных стран в мире завершается из-за происходящих геополитических изменений.
«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — отметил он тогда.
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