Технологии и медиа⁠,
0

Европол спрогнозировал теракты с дронами и протесты из-за роботов в ЕС

Европол: ЕС может столкнуться с протестами из-за роботов и терактами с дронами
Европол ожидает, что из-за роботизации в Европе к 2035 году могут начаться массовые беспорядки в связи с утратой людьми рабочих мест, а если робот-врач ошибется с рецептом это начнут раздувать до проблемы национального масштаба
Фото: Artur Widak / NurPhoto / ZUMA / ТАСС
Фото: Artur Widak / NurPhoto / ZUMA / ТАСС

В ближайшие десять лет в Европе могут произойти беспорядки безработных, выступающих против применения роботов, а также теракты, совершаемые с помощью дронов. Об этом говорится в докладе Европола, сообщает The Telegraph.

Всего в документе 48-страниц. В нем подробно описывается, как правоохранительным органам придется бороться с роботами и беспилотниками (дронами, спутниками и дистанционно управляемыми судами) в одном из сценариев будущего.

В частности, авторы доклада считают, что рои дронов, террористы могут запускать для атак на объекты электро- и водоснабжения. Протестующие же будут выходить на улицы из-за того, что роботы отняли у них рабочие места.

Даже правоохранители, которые сейчас выполняют более рутинные обязанности, такие как патрулирование или регулирование дорожного движения, могут быть заменены роботами. Со стороны рядовых сотрудников это также вызовет недовольство, считают специалисты.

Исследователи из Европола описали общество, в котором роботы стали «неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе». В будущем те будут «бесшумно перемещаться по торговым центрам, доставляя посылки в квартиры на пятых этажах и убирая платформы общественного транспорта по ночам».

«В этой неспокойной обстановке даже незначительные неполадки, такие как введение неправильного лекарства роботом-терапевтом в больнице, раздуваются до масштабов национальных скандалов, подпитывая популистские призывы «ставить людей на первое место», — ожидает Европол.

Маск показал на видео, как роботы могли бы быть строителями и медиками
Технологии и медиа

Киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом, предназначенных для ухода за детьми и взрослыми, находящимися в уязвимом состоянии, говорится в одном из прогнозов, составленных ведомством. После этого роботов можно будет запрограммировать на сбор информации о жертве и даже на ее подготовку к противоправным действиям, предполагают в Европоле.

Кроме того, «эмпатические способности социальных роботов» в будущем могут использоваться злоумышленниками для различных злонамеренных действий», говорится в докладе. Сотрудничество человека и робота в перспективе должно стать «важнейшим аспектом правоохранительных операций»: сотрудники полиции и машины будут работать сообща, «реагируя на чрезвычайные ситуации, проводя обыски и собирая доказательства».

Опрошенные газетой эксперты назвали прогнозы Европола нереалистичными. В частности, такое мнение высказал Денис Незгода, коммерческий директор компании Locus Robotics, выпускающей роботов с искусственным интеллектом для работы на складах. «Существуют не только технические, но и нормативные барьеры, препятствующие реализации некоторых из этих крайне экстремальных сценариев к 2035 году», — сказал он.

Опасения, касающиеся беспорядков из-за рабочих мест Незгода также назвал безосновательными: «Реальность такова, что нам не хватает людей для выполнения этой работы, потому что в большинстве европейских стран стареющее население, доступной рабочей силы меньше».

В то же время Незгода отметил, что люди не хотят заниматься некоторыми видами деятельности, поскольку порой речь идет о «не очень приятной среде». «Мы стремимся автоматизировать этот процесс», — заключил он.

Представитель Европола же заявил в беседе с The Telegraph, что агентство «не может предсказывать будущее». Целью доклада, по его словам, было прогнозирование вероятных сценариев, «которые позволят нам принимать более обоснованные решения уже сегодня».

«Европол» — полицейская служба Европейского союза, кооординирующая борьбу с международной организованной преступностью, терроризмом и другими тяжкими преступлениями в ЕС. Она же обеспечивает обмен информацией между национальными правоохранительными органами.

