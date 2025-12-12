FT рассказал о подрыве подхода ЕС к вступлению из-за Украины

Евросоюзу придется пересмотреть процедуру вступления в блок из-за Украины, пишет FT. В обновленной версии мирного плана содержится пункт о гарантированном принятии Киева в блок до 2027 года. В Кремле не возражают по этому вопросу

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюзу придется пересмотреть процедуру вступления в блок в случае принятия Украины к 1 января 2027 года, пишет Financial Times. Этот пункт содержится в обновленной версии плана по урегулированию украинского конфликта.

Собеседники издания рассказали, что Киев еще официально не завершил ни один из 36 «изнурительных этапов вступления в ЕС». Прием в такие сжатые сроки подорвет «основанный на заслугах» подход блока к приему новых членов и заставит Брюссель переосмыслить весь процесс вступления, считают они.

Источники напомнили о существующей системе поэтапного доступа к фондам ЕС, праву голоса и таким преимуществам, как единая сельскохозяйственная политика блока. Представители стран, поддерживающих членство Украины в ЕС, заявили, что включение этого пункта в мирное соглашение сделает членство Киева свершившимся фактом. В итоге Брюссель сочтет, что не должен срывать мирный процесс, выступая против таких сжатых сроков, говорится в публикации.

В случае, если США поддержат пункт о вступлении Украины в ЕС, это будет означать, что президент Дональд Трамп «мог бы приказать» премьеру Венгрии Виктору Орбану, который до сих пор тормозил этот процесс, снять свое вето, отмечает FT.

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне, что вопрос о будущем членстве Украины в ЕС «во многом зависит от европейцев, а фактически и от американцев».

О том, что гарантированное членство Украины в Евросоюзе — один из пунктов новой версии мирного плана, ранее писал The Washington Post. Это подтвердила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, теперь Украина и ЕС перешли к техническому процессу без опасности вето с венгерской стороны.

Зеленский называл членство в Евросоюзе одной из гарантий безопасности, которые западные партнеры могут предоставить Киеву в рамках урегулирования. Он подписал заявку о вступлении страны в ЕС в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов.

В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с этими странами о членстве в союзе. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. Весной 2025-го ЕС, Литва, Дания и Швеция запустили программу поддержки интеграции Украины Ukraine2EU объемом €16,7 млрд

Основной преградой для Украины на пути в ЕС до сих пор оставалась позиция Венгрии. С весны этого года Будапешт последовательно блокирует запуск очередных этапов евроинтеграции республики. Орбан уверен, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе

В Кремле не возражают насчет вступления Украины в ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это суверенным правом Киева, поскольку речь идет не о военном альянсе, а об экономических процессах.