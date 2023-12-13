 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Киргизия и Таджикистан согласовали более 90% государственной границы

Переговоры по ее делимитации планируется завершить весной 2024 года
Киргизия и Таджикистан согласовали более 90% государственной границы
Киргизия и Таджикистан почти завершили делимитацию своей границы. Полностью закончить этот процесс Бишкек и Душанбе планируют к весне 2024 года, хотя, по мнению эксперта, самая сложная часть переговоров еще впереди
Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik / РИА Новости
Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik / РИА Новости

Как Бишкек и Душанбе проводят границу

Киргизия и Таджикистан согласовали более 90% государственной границы, сообщили 12 декабря главы правительственных делегаций двух стран — председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Совместное заявление они сделали после встречи делегаций, которая прошла в киргизском городе Баткен в Баткенской области, которая с севера и запада граничит с Таджикистаном).

«Сегодня была проделана достаточно огромная работа, мы продвинулись на более чем 120 километров, согласовали эти вопросы принципиально, — сказал журналистам Ятимов (цитаты здесь и далее по 24.kg). — Если брать от общей протяженности государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, я и Камчыбек Кыдыршаевич можем подтвердить, что уже более 90 процентов государственной границы описано. Мы, действительно, близки к решению этих вопросов».

Киргизия пригрозила территориальными претензиями в адрес Таджикистана
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

По словам Ташиева, не согласованными остаются несколько участков — от киргизских сел Кайрагач (Джалал-Абадская область на юго-западе), Кулунду, Максат, Арка, Арка-1, Арка-2, Жаны-Жер (все — Баткенская область) и до села Жийделик (Ошская область). «На данный момент мы почти завершили работу по спорным участкам, по которым были вопросы. Всего осталось несколько встреч, чтобы завершить работу по всей государственной границе», — заявил Ташиев.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 972 км. После распада СССР на ней образовались десятки спорных участков, где периодически происходили вооруженные столкновения. Переговоры о делимитации продолжаются с конца 2002 года.

Почему ускорилась делимитация

Крупнейшее обострение между Киргизией и Таджикистаном произошло прошлой осенью — 14 сентября, накануне саммита ШОС в Самарканде. Военные двух стран устроили в Баткенской области перестрелка и обвинили в начале стычки друг друга. Конфликт продлился до 19 сентября, когда Ташиев и Ятимов подписали протокол об установлении мира. По данным Бишкека, с киргизской стороны погибли 59 человек, пострадали 140; Душанбе сообщил о 41 погибшем .

Читайте на РБК Pro
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»
Как помочь партнеру с депрессией: пошаговый гайд
Совкомбанк продолжает принимать заявки на IPO. Стоит ли участвовать
Правило 20/10: как без стресса завершить все дела к 31 декабря

Год спустя, в годовщину обострения, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите стран Центральной Азии в Душанбе возобновили разговор о делимитации и последующей демаркации границы. Тогда стороны согласовали 682 км границы. В начале октября главы ГКНБ двух стран подписали так называемый протокол №44, который призван решить все проблемы на киргизско-таджикской границе.

11 декабря Садыр Жапаров, будучи с визитом в Баткенской области, выразил надежду, что окончательно закрыть вопрос с делимитацией границы можно будет к весне 2024 года. «Вопрос с границей решается, переговоры идут, работа уже почти завершена. Думали, что закончим к Новому году, но затянулось. Надеюсь, к весне закончим», — сказал глава государства (цитата по Sputnik Кыргызстан).

Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Если стороны смогут прийти к компромиссу, это поможет знасчительно снизить напряженность на границе, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Бытовые конфликты и серая зона вокруг пересечения границы были проблемной точкой в отношениях двух стран — происходил передел собственности, борьба за влияние и контроль над контрабандой», — пояснил РБК эксперт. И обратил внимание, что в последнее время процесс согласования ускорился — к этому стороны подтолкнули недавние серьезные инциденты. Однако пока согласование идет в отношении тех территорий, где споров особо нет, а именно малонаселенных горных районов.

«Основные сложности касаются Ферганской долины, где граничат Согдийская область Таджикистана и Баткенская область Киргизии. Там два таджикских анклава; проживающие в них люди, чтобы попасть в Таджикистан, должны пересекать территорию Киргизии. Таджикистанцы хотели бы, чтобы это происходило беспрепятственно и напрямую. Здесь многое зависит от готовности Бишкека пойти навстречу, что маловероятно», — пояснил Притчин. Получается, чтосамая сложная часть переговоров еще впереди, потому что Ферганская долина — это перенаселенный участок границы с дефицитом воды и пастбищ, который находится в фокусе внимания всех политических сил, резюмировал эксперт.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Киргизия Таджикистан государственная граница демаркация

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Киргизия урегулировала территориальный спор с Узбекистаном
Политика
В Таджикистане ликвидировали группу террористов из Афганистана
Политика
Киргизия усилила экспортный контроль после визита представителей США и ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 16:44
Военная операция на Украине. Карта на 13 декабря Политика, 17:53
Как маркетплейсы выращивают российские fashion-бренды Новая экономика, 17:46
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 17:45
ФИФА назвала трех кандидатов на приз лучшему тренеру Спорт, 17:40
Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки Общество, 17:36
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 17:33
Reuters узнал о росте поставок топлива в Афганистан из России в два раза Политика, 17:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минстрой предложил изменить критерии отказа в компенсации за оплату ЖКУ Недвижимость, 17:25
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 17:22
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 17:11
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках Политика, 17:09
Депутат заявил, что его лишили мандата за «предательство ЛДПР» Политика, 17:06
«Барселону» обязали экономить воду в душевых из-за засухи в Каталонии Спорт, 17:05
Сотни процентов: как правильное продвижение помогает новым брендам Тренды, 17:04