Киргизия и Таджикистан согласовали более 90% государственной границы Переговоры по ее делимитации планируется завершить весной 2024 года

Киргизия и Таджикистан почти завершили делимитацию своей границы. Полностью закончить этот процесс Бишкек и Душанбе планируют к весне 2024 года, хотя, по мнению эксперта, самая сложная часть переговоров еще впереди

Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik / РИА Новости

Как Бишкек и Душанбе проводят границу

Киргизия и Таджикистан согласовали более 90% государственной границы, сообщили 12 декабря главы правительственных делегаций двух стран — председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Совместное заявление они сделали после встречи делегаций, которая прошла в киргизском городе Баткен в Баткенской области, которая с севера и запада граничит с Таджикистаном).

«Сегодня была проделана достаточно огромная работа, мы продвинулись на более чем 120 километров, согласовали эти вопросы принципиально, — сказал журналистам Ятимов (цитаты здесь и далее по 24.kg). — Если брать от общей протяженности государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, я и Камчыбек Кыдыршаевич можем подтвердить, что уже более 90 процентов государственной границы описано. Мы, действительно, близки к решению этих вопросов».

По словам Ташиева, не согласованными остаются несколько участков — от киргизских сел Кайрагач (Джалал-Абадская область на юго-западе), Кулунду, Максат, Арка, Арка-1, Арка-2, Жаны-Жер (все — Баткенская область) и до села Жийделик (Ошская область). «На данный момент мы почти завершили работу по спорным участкам, по которым были вопросы. Всего осталось несколько встреч, чтобы завершить работу по всей государственной границе», — заявил Ташиев.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 972 км. После распада СССР на ней образовались десятки спорных участков, где периодически происходили вооруженные столкновения. Переговоры о делимитации продолжаются с конца 2002 года.

Почему ускорилась делимитация

Крупнейшее обострение между Киргизией и Таджикистаном произошло прошлой осенью — 14 сентября, накануне саммита ШОС в Самарканде. Военные двух стран устроили в Баткенской области перестрелка и обвинили в начале стычки друг друга. Конфликт продлился до 19 сентября, когда Ташиев и Ятимов подписали протокол об установлении мира. По данным Бишкека, с киргизской стороны погибли 59 человек, пострадали 140; Душанбе сообщил о 41 погибшем .

Год спустя, в годовщину обострения, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите стран Центральной Азии в Душанбе возобновили разговор о делимитации и последующей демаркации границы. Тогда стороны согласовали 682 км границы. В начале октября главы ГКНБ двух стран подписали так называемый протокол №44, который призван решить все проблемы на киргизско-таджикской границе.

11 декабря Садыр Жапаров, будучи с визитом в Баткенской области, выразил надежду, что окончательно закрыть вопрос с делимитацией границы можно будет к весне 2024 года. «Вопрос с границей решается, переговоры идут, работа уже почти завершена. Думали, что закончим к Новому году, но затянулось. Надеюсь, к весне закончим», — сказал глава государства (цитата по Sputnik Кыргызстан).

Если стороны смогут прийти к компромиссу, это поможет знасчительно снизить напряженность на границе, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Бытовые конфликты и серая зона вокруг пересечения границы были проблемной точкой в отношениях двух стран — происходил передел собственности, борьба за влияние и контроль над контрабандой», — пояснил РБК эксперт. И обратил внимание, что в последнее время процесс согласования ускорился — к этому стороны подтолкнули недавние серьезные инциденты. Однако пока согласование идет в отношении тех территорий, где споров особо нет, а именно малонаселенных горных районов.

«Основные сложности касаются Ферганской долины, где граничат Согдийская область Таджикистана и Баткенская область Киргизии. Там два таджикских анклава; проживающие в них люди, чтобы попасть в Таджикистан, должны пересекать территорию Киргизии. Таджикистанцы хотели бы, чтобы это происходило беспрепятственно и напрямую. Здесь многое зависит от готовности Бишкека пойти навстречу, что маловероятно», — пояснил Притчин. Получается, чтосамая сложная часть переговоров еще впереди, потому что Ферганская долина — это перенаселенный участок границы с дефицитом воды и пастбищ, который находится в фокусе внимания всех политических сил, резюмировал эксперт.