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Политика ,  
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Госдума приняла закон о выплате маткапитала на ребенка только россиянам

Госдума приняла закон о выплате маткапитала на ребенка только гражданам России
С 1 января 2024 года, если закон будет принят, материнский капитал смогут получить только граждане России на момент рождения ребенка
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о выплате материнского капитала только на ребенка с российским гражданством по рождению.

Согласно документу, право на получение материнского капитала при рождении ребенка с российским гражданством по рождению имеют лица с гражданством России на день рождения ребенка, независимо от их места жительства. Согласно закону, жителям новых регионов России, среди которых Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области, материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства.

Законопроект был внесен в августе группой депутатов во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, а также сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным. В середине ноября Госдума приняла проект в первом чтении.

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Фото:Shutterstock

Теперь закон должен одобрить Совфед и подписать президент России. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев 20 ноября внес поправки к законопроекту, согласно которым получатели маткапитала не должны иметь другого гражданства, кроме российского, а один из родителей для получения выплаты должен быть гражданином России по рождению. Он объяснил, что эти изменения препятствуют превращению механизма маткапитала в «кормушку для мигрантов». Тем не менее 12 декабря поправку отклонили.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили на семьи с первенцами.

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В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составил 587 тыс. руб., на второго — 775 тыс. руб. В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб.

Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

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материнский капитал Госдума законопроект гражданство

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

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Читать

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