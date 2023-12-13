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Политика ,  
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Убийца Старовойтовой заявил о форс-мажоре и передумал освобождаться

Осужденный за убийство Старовойтовой отозвал ходатайство об УДО
Виталий Акишин, осужденный на 23,5 года тюрьмы за убийство Галины Старовойтовой, передумал подавать ходатайство об УДО. Причину своего решения он не уточнил и извинился за форс-мажор
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Виталий Акишин, который в 2005 году получил 23,5 года лишения свободы за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

О том, что Акишин попросил отпустить его досрочно, пресс-служба судов Петербурга сообщила 11 декабря. Уже через два дня Колпинский суд зарегистрировал заявление об отзыве ходатайства. «Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», — говорится в обращении Акишина. Почему он передумал, осужденный не уточнил.

В прошении Акишин заявлял, что отбыл две трети тюремного срока, и попросил заменить оставшуюся часть на принудительные работы. В своем ходатайстве он отмечал, что не имеет действующих взысканий и замечаний, имеет положительную характеристику, поощрения и благодарности, участвует в благотворительной деятельности исправительного учреждения.

Убийца Старовойтовой попросил освободить его досрочно
Общество
Признанные виновными в убийстве депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой Юрий Колчин и Виталий Акишин (на первом плане слева направо)

Галина Старовойтова, депутат Госдумы второго созыва, была убита вечером 20 ноября 1998 года. Ее подкараулили в подъезде дома на канале Грибоедова и открыли огонь, когда она стала подниматься по лестнице. Старовойтова погибла на месте, а ее помощник Руслан Линьков получил ранения.

Организатором преступления признали бывшего прапорщика ГРУ Юрия Колчина, его приговорили к 20 годам лишения. Он несколько раз подавал заявления на УДО, но суд отказывал. В 2015 году экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко также признали виновным по этому делу и приговорили к 17 годам лишения свободы по ст. 277 УК (посягательство на государственного деятеля). Он признал вину в убийстве Старовойтовой и заключил сделку со следствием. Заказчиком преступления Глущенко называл лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, но тот отрицал свою причастность.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Галина Старовойтова УДО досрочное освобождение убийство

Пространство выбора

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