Убийца Старовойтовой заявил о форс-мажоре и передумал освобождаться

Виталий Акишин, осужденный на 23,5 года тюрьмы за убийство Галины Старовойтовой, передумал подавать ходатайство об УДО. Причину своего решения он не уточнил и извинился за форс-мажор

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Виталий Акишин, который в 2005 году получил 23,5 года лишения свободы за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

О том, что Акишин попросил отпустить его досрочно, пресс-служба судов Петербурга сообщила 11 декабря. Уже через два дня Колпинский суд зарегистрировал заявление об отзыве ходатайства. «Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», — говорится в обращении Акишина. Почему он передумал, осужденный не уточнил.

В прошении Акишин заявлял, что отбыл две трети тюремного срока, и попросил заменить оставшуюся часть на принудительные работы. В своем ходатайстве он отмечал, что не имеет действующих взысканий и замечаний, имеет положительную характеристику, поощрения и благодарности, участвует в благотворительной деятельности исправительного учреждения.

Галина Старовойтова, депутат Госдумы второго созыва, была убита вечером 20 ноября 1998 года. Ее подкараулили в подъезде дома на канале Грибоедова и открыли огонь, когда она стала подниматься по лестнице. Старовойтова погибла на месте, а ее помощник Руслан Линьков получил ранения.

Организатором преступления признали бывшего прапорщика ГРУ Юрия Колчина, его приговорили к 20 годам лишения. Он несколько раз подавал заявления на УДО, но суд отказывал. В 2015 году экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко также признали виновным по этому делу и приговорили к 17 годам лишения свободы по ст. 277 УК (посягательство на государственного деятеля). Он признал вину в убийстве Старовойтовой и заключил сделку со следствием. Заказчиком преступления Глущенко называл лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, но тот отрицал свою причастность.