Песков назвал «телеграмными утками» сообщения об отставке Герасимова
Сообщения об отставке главы Генштаба Валерия Герасимова являются уткой, указа на этот счет нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Никаких указов нет, это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», — сказал Песков.
Он напомнил, что Кремль никогда не комментирует «пересуды и сплетни о кадровых назначениях».
Сообщения об отставке Герасимова появились в телеграм-каналах в выходные. Информацию опроверг ресурс «Война с фейками», который указал, что «предпосылки для его отставки отсутствуют», а на сайте Кремля никаких указов на этот счет нет. Это сообщение репостнул и телеграм-канал Минобороны.
Герасимов занимает пост начальника Генштаба Вооруженных сил России — первого замглавы Минобороны с ноября 2012 года.