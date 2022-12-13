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Путин поручил продвигать в печати и на товарах героев истории и фольклора

Герои фольклора и истории России, популяризацией которых будет заниматься правительство, должны отвечать традиционным ценностям
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство должно до 15 мая 2023 года принять меры для популяризации героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления», — говорится в поручении, ответственным за выполнение которого назначен премьер Михаил Мишустин.

Президент также поручил «проработать вопрос» о создании в Запорожской области на базе историко­-археологического музея-заповедника «Каменная могила» филиала музея «Херсонес Таврический». Несколько поручений касались преподавания истории в школе. В частности, Путин поручил подумать об объединении учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» для школьников, а также представить предложения по единому подходу к преподаванию школьникам истории родного края.

Встреча президента с историками и представителями традиционных религий России состоялась 4 ноября. Путин сказал, что Россия всегда с теплотой относилась к народу Украины, так она относится к нему и сейчас, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние.

«Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу — так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», — подчеркнул он.

Путин неоднократно высказывался на различные исторические темы. Например, в апреле он заявил, что эпизод истории России с призванием на княжение варяга Рюрика не означает, что верна норманнская теория образования российского государства. По словам президента, к этому моменту квазигосударственные структуры уже существовали на территории России, а сам Рюрик, вероятно, имел славянские корни.

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Путин назвал эту страницу отечественной истории очень интересной, и добавил, что «правда и истина — она, как правило, посередине находится». «Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта норманнская теория образования Русского государства», — сказал президент.

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