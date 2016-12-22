Песков подтвердил согласие Путина перенести столицу ДФО во Владивосток

Президент Владимир Путин поддержал идею ​врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс». Песков уточнил, что согласие президента будет реализовано в виде поручения.

Ранее РБК со ссылкой на резолюцию Путина на письмо Кожемяко сообщил о согласии главы государства с переносом столицы ДФО во Владивосток.

Против переноса выступал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, приводя в пользу своей позиции то, что Хабаровск является культурным и образовательным центром округа, а также крупнейшим по количеству населения городом Дальнего Востока. В то же время идею переноса столицы округа одобрил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, в Кремле, по словам Пескова, также находили доводы в пользу идеи Кожемяко. Среди таких доводов он называл наличие развитой транспортной инфраструктуры и регулярное проведение международных мероприятий.

