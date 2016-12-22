Мэй отказалась вести британских консерваторов на следующие выборы

Глава парламента Соединенного Королевства хотела бы повести Консервативную партию на следующие выборы. Но будет правильно, если партия пойдет на них с другим лидером, уверена она

Тереза Мэй (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет возглавлять Консервативную партию во время следующих выборов в 2022 году, партия пойдет на них с другим лидером. Об этом она заявила по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе, передает телеканал Sky News.

«В моем сердце я бы очень хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы. Но я думаю, будет правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером», — сказала Мэй.

На уточняющий вопрос о том, значит ли это, что она уходит в отставку, Мэй ответила отрицательно. Она подчеркнула, что ее приоритет сейчас — обеспечить выход Великобритании из ЕС.

Перед голосованием о вотуме недоверия, который проводила накануне,12 декабря, Консервативная партия, Тереза Мэй пообещала, что отойдет от руководства до следующих парламентских выборов.

Тем не менее попытка вынести действующему премьеру вотум недоверия провалилась. Мэй получила поддержку большинства и сохранила за собой пост главы правительства.