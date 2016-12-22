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Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов
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Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов
Политика, 12 дек, 23:08
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Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов
Тереза Мэй заявила, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года. Заявление британского премьера прозвучало в преддверии голосования по вотуму недоверия
Тереза Мэй (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер Великобритании Тереза Мэй перед голосованием о вотуме недоверия, проводимом возглавляемой ею Консервативной партией, заявила однопартийцам, что отойдет от руководства до следующих парламентских выборов, которые должны пройти в 2022 году. Об этом сообщает The Times.

Представитель Терезы Мэй пояснил, что обещание Терезы Мэй должно гарантировать тот факт, что она не будет использовать переговоры о Brexit как предлог для того, чтобы удержаться у власти в партии до следующих парламентских выборов. «Это голосование о том, стоит ли менять премьер-министра в середине переговоров о Brexit, а не о том, кто ведет партию на следующих выборах», — пояснил представитель премьера.

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В своем обращении Мэй заверила, что намерена выстоять в голосовании и снова предупредила, что отстранение ее от должности премьера может привести к затягиванию процесса Brexit или вовсе к его отмене.

Для того, чтобы Мэй осталась на посту, ей необходимо собрать 159 голосов в поддержку из общего числа в 317 депутатов-консерваторов. Итоги голосования по вотуму недоверия ожидаются около 21:00 GMT (00:00 мск).

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Если Мэй останется у власти, в течение года нельзя будет повторно инициировать голосование о вотуме недоверия ей. Если вотум недоверия будет вынесен, предстоят новые выборы лидера Консервативной партии, Мэй свою кандидатуру на них выставлять не сможет.

Голосование о вотуме недоверия премьер-министру и главе правящей Консервативной партии Терезе Мэй стало возможным после того, как председатель Комитета 1922 года Грэм Брэди сообщил, что получил необходимые письменные заявления от 48 депутатов партии. Главное недовольство однопартийцев Мэй связано с ее уступками в переговорах с Евросоюзом по Brexit.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко.
Теги: Тереза Мэй , вотум недоверия
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Консерваторы провалили попытку вынести вотум недоверия Терезе Мэй Политика
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